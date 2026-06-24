１０月に放送予定の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」（原作・池井戸潤）に登場する「大日テレビ」のアナウンサー陣のキャストが２４日、発表された。

卓越したアナウンス技術を持ちながらも、気難しい性格ゆえに周囲から敬遠されているアナウンス部の古参・辛島文三役には竹中直人。アナウンサーランキング１位を獲得し続ける大日テレビの看板アナ・丸太真二役に戸塚純貴。「箱根駅伝」の実況アナウンサー陣を束ねる司令塔で、周囲からの信頼も厚い前田久志アナ役に平原テツ。しっかり者の若手アナ・谷藤亜希役には清水麻璃亜、下には厳しく、上には迎合するタイプの安原康介アナ役には阿部翔平。スポーツ実況一筋のベテランアナ・横尾征二役には現役日本テレビアナウンサーで、実際に長年箱根駅伝中継で実況を担当している蛯原哲アナが決定した。

辛島を演じる竹中は「なんと！ぼくがアナウンサーに！？」と驚きを明かしつつも、「プロデューサーの方々の熱いまなざし」を受けて出演を快諾。意外にもアナウンサー役は今回が初挑戦だ。現役「箱根駅伝」アナウンサーの蛯原アナによる指導・監修を受けている竹中は、「少しでもセリフを噛むと、『違う！違う！何年やってんだよ！』と叱られる」とユーモアたっぷりに語り、会場を盛り上げた。慌てた様子で否定する蛯原を見て大泉が「本当ですか？」とツッコむと、竹中は「全部ウソだ！」とネタばらし。「蛯原さんは優しい眼差しで常に見ていて下さいます」と感謝を口にし、息の合った掛け合いに、会場は大きな笑いに包まれた。

丸太を演じる戸塚は「この作品に参加できたことで、自分自身も、少しだけ強く、そして熱くなれた気がします」とコメント。前田役の平原は「箱根駅伝に関わる全ての人の物語を、ぜひご覧ください！」と本作に懸ける思いを語り、若手アナの谷藤役の清水は「たすきがつながれる瞬間を目の前で見て胸が熱くなった」と撮影を振り返りながら、「アナウンサー陣のドラマにも注目していただけるとうれしいです」とアピール。阿部は自身の演じる、下には厳しく上には迎合する安原を「つまらない、いやなんとも人間らしいヤツ」とコミカルに表現した。

横尾役の蛯原は、演じるかたわら、アナウンサーキャスト陣への指導や監修も担当し、作品にリアリティを吹き込んでいる。

２０人超のアナウンサーが実況を担当。１年がかりで準備を重ねる箱根駅伝中継。コース下見や選手への取材、大会当日の実況の様子など、本作ではこれまであまり描かれることのなかった中継する側の泥臭い裏側も描かれる。池井戸潤自らが「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と語る、渾身の原作のドラマ化。主演は大泉洋。池井戸潤の原作を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて制作する。

◆俺たちの箱根駅伝 日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に２年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の２つの大きな柱で描かれている。