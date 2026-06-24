４人組ガールズグループ「ｃｏｓｍｏｓｙ（コスモシー）」が、７月２日にスタートする読売テレビ制作の日本テレビ系連続ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘（うそ）〜」（木曜・後１１時５９分、初回は深夜０時９分）で初のドラマ主題歌「Ｓｔａｙ Ａｌｉｖｅ」を歌うことが２３日、分かった。同曲は初の日本オリジナル曲となり、この曲で日本デビューすることが決まった。

日韓のドラマを通じて初の主題歌起用となり、４人は「大変光栄に思います」と感激。メンバー全員が日本人だが、韓国のソニーミュージックエンターテインメントコリアとレーベル契約を締結し、昨年２月に初シングル「ｚｉｇｙ＝ｚｉｇｙ」を世界配信し、デビューした。「韓国を中心にグローバルに活動してきた私たちにとって、この作品を通じて日本の皆さまに新たな一面をお届けできることをうれしく思っています」と喜びを爆発させた。

同作はオリジナル脚本。愛情ゆえに夫を支配する“狂愛妻”（田中麗奈）と、束縛から逃れたいと願っていた夫（古川雄大）。妻の謎の死をきっかけに、世間から完璧に見えていた夫婦の日常が崩れ、妻の嘘や裏の顔が明らかになる―という心理サスペンスだ。

劇中のミステリアスな雰囲気に沿って楽曲が作られ、歌詞では「愛することへの恐怖」と「それでも生き続けようとする意志」の対比が軸として描かれる。「ドラマの世界観や登場人物たちの繊細な感情に寄り添いながら、私たちなりの想（おも）いを込めて歌わせていただきました。表現者として新たな挑戦となったこの曲を、ドラマとともに楽しんでいただき、皆さまの心に寄り添える一曲となれば幸いです」と願った。

◆ｃｏｓｍｏｓｙ（コスモシー）ｈｉｍｅｓｈａ（ヒメシャ）、ａ’ｍｅｉ（エイメイ）、ｋａｍｉóｎ（カミオン）、ｄｅ＿ｈａｎａ（ディハナ）の４人組。平均年齢１９．５歳。２０２４年１２月３１日にプレデビュー。グループ名は、宇宙で最初に神が創り出した花とされる「ｃｏｓｍｏｓ（コスモス）」の象徴性、花言葉の「純潔」の意味がある。「ｙ」には世界中で大きな花を咲かせてほしいーという願いが込められている。