海の上を全周200mで駆け回る夏！ 片男波海水浴場「AQuaLooP マリンアドベンチャー和歌山片男波」

記事ポイント 関西最大級の海上アスレチックが全周136mから200mへスケールアップ大型ジップラインなど新遊具が多数追加、7月4日オープン予定6歳以上から参加可能、安全講習・ライフジャケット着用で安心 関西最大級の海上アスレチックが全周136mから200mへスケールアップ大型ジップラインなど新遊具が多数追加、7月4日オープン予定6歳以上から参加可能、安全講習・ライフジャケット着用で安心

和歌山市役所 観光課が、片男波海水浴場に海上アスレチック「AQuaLooP マリンアドベンチャー和歌山片男波」を2026年7月4日（土）にオープンします。

昨年の全周136mから今年は200mへと大幅に拡張され、30種類を超える遊具に新アトラクションが加わった関西最大級の海上アスレチックです。

片男波海水浴場「AQuaLooP マリンアドベンチャー和歌山片男波」

施設名：AQuaLooP マリンアドベンチャー和歌山片男波開催期間：2026年7月4日（土）〜2026年8月31日（月）予定所在地：片男波海水浴場（和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目1740）アクセス：阪和自動車道「和歌山IC」より約10km、和歌山南スマートICより約7km入場料（平日）：大人2,900円／こども1,800円入場料（土日祝・お盆期間）：大人3,300円／こども2,200円※大人：16歳以上、こども：6歳〜15歳営業時間：10:00〜16:00（最終スタート15:00）利用時間：毎時0分開始、1セット50分の完全入れ替え制利用方法：オフィシャルサイトより来場日時指定チケットの事前購入制参加条件：6歳以上かつ身長110cm以上、泳ぐことができる方

「AQuaLooP」は、和歌山市の片男波海水浴場に設置される全周約200メートルの海上アスレチックです。

片男波海水浴場は、和歌山市の和歌浦湾に細長く伸びる砂洲に位置する全長約1,200メートルの人工海浜で、環境省「快水浴場百選（海の部・特選）」にも選ばれた関西有数のビーチです。

白い砂浜と穏やかな海が広がり、大阪市内からも車で約90分でアクセスできます。

親子連れをはじめ、友人同士やカップルなど幅広い世代が集まる、和歌山市の夏を代表するレジャースポットとなっています。

全周200mへスケールアップ・新遊具も多数追加

アスレチックエリアは昨年の全周136mから今年は200mへ大幅に拡張されました。

全周20mを超える大型ジップラインを筆頭に、新遊具が多数追加されています。

5.5mの高さのBIGスライダー、ターザンロープなど30種類を超える遊具が海の上に並び、スリルと爽快感を存分に味わえます。

海面すれすれを駆け抜けるジップラインや、波に揺れる浮体の上でバランスを取るアスレチックは、陸上では体験できない感覚です。

トランポリンでは青い海をバックに高く跳び上がり、青空と海面が視界いっぱいに広がります。

安全対策充実、子どもと一緒に挑戦できる

参加対象：6歳以上・身長110cm以上・泳ぐことができる方10歳以下は保護者（20歳以上）の同伴が必要（保護者1人につきこども2人まで）利用前に安全講習を実施ライフジャケット着用あり

参加前には安全講習があり、全員がライフジャケットを着用してアスレチックに臨みます。

10歳以下のこどもは保護者と一緒にコースへ入るため、初めての海上アスレチックでも安心してチャレンジできます。

大人も本気で動き回れる規模の遊具が揃っているため、親子で力を合わせてクリアを目指す場面が生まれます。

当日チケットは空きがある場合のみ現地受付で販売されますが、基本的にはオフィシャルサイトからの来場日時指定チケットの事前購入が必要です。

受付は各利用時間の開始30分前までに完了が必須です。

和歌浦名物「生しらす丼」

片男波周辺では、和歌浦名物の「生しらす丼」や新鮮な海の幸を昼食として楽しめます。

獲れたての生しらすを白いご飯の上にたっぷりと盛った丼は、透き通った小さな魚体が光り輝く一品。

醤油とともにさらりとした口当たりで、海の旨みをそのまま味わえます。

観光の締めくくりには和歌山ラーメンも楽しめ、海・遊び・グルメを一度に満喫できるスポットとなっています。

和歌山市内の4つの海水浴場

片男波海水浴場のほかにも、和歌山市内には個性豊かな4つの海水浴場があります。

加太海水浴場

加太海水浴場は日本の夕陽百選にも選ばれた絶景スポットです。

水平線に沈む夕陽が海面を染める景色は、日中の海水浴とは異なる魅力があります。

磯の浦海水浴場

磯の浦海水浴場は関西屈指のサーフスポットとして知られています。

波の状態が安定していることから、サーファーが多く集まるビーチです。

浜の宮ビーチ

浜の宮ビーチは潮干狩りも楽しめる家族向けのスポットです。

干潮時には砂浜が広がり、貝を掘る体験を楽しめます。

浪早ビーチは環境省「快水浴場百選」に選出された自然豊かなビーチで、静かな環境でゆっくりと海を楽しみたい方に向いています。

それぞれ楽しみ方が異なる4つのビーチが和歌山市内に点在し、日程や目的に合わせて選べます。

海の上を走り、跳び、高さ5.5mのスライダーや大型ジップラインに挑みながら、青い海と夏の空を全身で感じられます。

生しらす丼など和歌山ならではのグルメも合わせれば、夏のお出かけを丸ごと満喫できます。

「AQuaLooP マリンアドベンチャー和歌山片男波」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「AQuaLooP」の参加対象は？

A. 6歳以上かつ身長110cm以上で、泳ぐことができる方が対象です。

10歳以下のこどもは20歳以上の保護者の同伴が必要で、保護者1人につきこども2人まで一緒に参加できます。

Q. チケットはどこで購入できますか？

A. オフィシャルサイトからの来場日時指定チケットの事前購入が基本です。

当日チケットは空きがある場合のみ現地受付で販売されます。

受付は各利用時間の開始30分前までに済ませる必要があります。

Q. 今年の「AQuaLooP」が昨年と異なる点は？

A. アスレチックエリアが昨年の全周136mから今年は200mへ拡張されました。

全周20mを超える大型ジップラインをはじめ、新遊具が多数追加されています。

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