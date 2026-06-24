タマの誕生日にフルーツ柄エコバッグ5種が登場！ タマ&フレンズ「マチ付きエコバッグ」

記事ポイント 6月28日のタマ誕生日記念・エコバッグ5種先行予約開始初出しイラストのノベルティハガキ3種を先着プレゼント表情豊かなLINEスタンプ全8種、6月28日発売 6月28日のタマ誕生日記念・エコバッグ5種先行予約開始初出しイラストのノベルティハガキ3種を先着プレゼント表情豊かなLINEスタンプ全8種、6月28日発売

ソニー・クリエイティブプロダクツは、「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」の主人公・タマの誕生日（6月28日）を記念し、公式オンラインショップで先行アイテムの発売と限定ノベルティの配布を行います。

エコバッグ・コレクトブック・ノベルティハガキ・LINEスタンプと、誕生日を彩るアイテムが一度に勢ぞろい。

タマ＆フレンズ「マチ付きエコバッグ」

予約販売期間：2026年6月20日(土)〜商品発送時期：8月上旬発送予定ラインナップ：プレゼント／フラワーリース／さくらんぼ／レモン／青りんご（全5種）サイズ：約W440×H380mm／持ち手：幅約50×390mm／マチ：100mm販売場所：タマ＆フレンズ公式オンラインショップ限定

「タマ＆フレンズ」は1983年にファンシーグッズブームの中でデビューし、「うちのタマ知りませんか？」という印象的なキャッチフレーズと迷い猫ポスター風のデザインで人気を博したキャラクターシリーズです。

学年誌連載・劇場版・TVアニメなど多様なメディアへと展開し、世代を超えて親しまれるエバーグリーンキャラクターとして現在も成長を続けています。

エコバッグはサテン風生地で仕上げられており、軽くて大きめのサイズが特徴です。

マチが100mmあるため荷物をたっぷり収納でき、丸めてゴムでくるっとまとめればコンパクトに持ち運べます。

カラーはさわやかなフルーツモチーフ5種で、プレゼント・フラワーリース・さくらんぼ・レモン・青りんごと、夏の季節感あふれるラインナップになっています。

各デザインにはワンポイントでタマと仲間たちのイラストが入っています。

タマ＆フレンズ「コレクトブック」

販売期間：2026年6月20日(土)〜ラインナップ：さくらんぼ／青りんご（全2種）サイズ：横170×縦105mmカード収納可能サイズ：59×86mm（スモールサイズトレカ対応）収納枚数：20枚販売場所：タマ＆フレンズ公式オンラインショップ限定

エコバッグと同日の6月20日から、スモールサイズのトレカやチェキが20枚入るコレクトブックも発売されます。

表紙はさくらんぼと青りんごの2種で、エコバッグのフルーツカラーと揃えやすいデザインです。

サイズは横170×縦105mmとコンパクトで、カバンの中に入れて持ち運ぶのに向いています。

丸い窓からお気に入りのカードをのぞかせる仕様で、収納しながらディスプレイとしても使えます。

「ノベルティハガキ」3種

配布期間：2026年6月20日(土)〜7月5日(日)内容：ポストカード3種1セットデザイン：「タマの飼い主”たけしくん”からの暑中見舞い」「タマのお誕生日を祝う仲間たち」「タマのお誕生日はひまわりが咲くころ」配布条件：公式オンラインショップで商品を購入した方（先着）

公式オンラインショップでグッズを購入すると、初出しイラストがデザインされたハガキ3種1セットが先着でもらえます。

いずれもタマの誕生日をテーマにした夏らしいデザインで、これまで公開されたことのないイラストが使われています。

3枚のうち「タマの飼い主”たけしくん”からの暑中見舞い」はキャラクター同士のほのぼのとした関係性が伝わるデザイン、「タマのお誕生日はひまわりが咲くころ」はタマの誕生日・6月28日ならではの季節感が表現されています。

ハガキと同じデザインをベースにしたスマートフォン用壁紙も公式ホームページと各種SNSからダウンロードできます。

「ハッピーバースデータマ！」LINEスタンプ

発売日：2026年6月28日(日)価格：50コイン内容：全8種類

6月28日のタマの誕生日当日には、LINEスタンプも発売されます。

今年はゆるっとした雰囲気のタマが表情豊かに描かれた全8種構成です。

毎年発売されているLINEスタンプで、今年は表情のバリエーションを前面に出したデザインになっています。

日常のやり取りにタマのキャラクターを気軽に取り入れられます。

1983年デビューから40年以上にわたって親しまれてきたタマが、誕生日という節目にエコバッグ・コレクトブック・ノベルティ・LINEスタンプと多彩なかたちで登場します。

「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」誕生日記念アイテムの紹介でした。

よくある質問

Q. マチ付きエコバッグはいつ手元に届きますか？

A. 予約販売期間は2026年6月20日(土)からで、商品の発送は8月上旬を予定しています。

公式オンラインショップ限定の販売です。

Q. ノベルティハガキをもらうにはどうすればいいですか？

A. 2026年6月20日(土)〜7月5日(日)の配布期間中に、タマ＆フレンズ公式オンラインショップでグッズを購入した方へ先着で3種1セットが同封されます。

Q. コレクトブックに入るカードのサイズは何ですか？

A. カード収納可能サイズは59×86mmで、スモールサイズのトレカやチェキに対応しています。

1冊に20枚収納できます。

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