華優希＆こがけん、『親愛なる夫へ』出演決定 決め手は“久留米市ふるさと大使コンビ”【コメントあり】
俳優・華優希とお笑い芸人・こがけんが、田中麗奈と古川雄大がW主演を務める、7月2日スタートの読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜 後11：59〜※初回は深0：09〜）の第1話に出演することが解禁された。華は、優一の局アナ時代の同期・松野京香を演じ、こがけんは、麻衣子と優一が出演するトーク番組の司会を務めるタレント・高松を演じる。
【写真】美しい…”初タッグ”夫婦役を演じる田中麗奈＆古川雄大
華が演じる京香は、優一（古川）が麻衣子（田中）とうまくいっていないことを知り、アプローチをかける女性アナウンサー。華は出演について、「人と人とが関わり合う中で、誰しも隠しながら抱えている捻れ、そして京香は何を思っているのか、優一との関係も楽しんで観ていただければうれしいです」とコメントを寄せた。
高松を演じるこがけんは、出演の決め手が“福岡県の久留米市のふるさと大使”だったという。「個人的に仕事をお受けする決め手となったのは、田中麗奈さんです。福岡県・久留米市のふるさと大使を務める身としては、同じくふるさと大使の麗奈さんが主演するドラマのオファーをお受けしないワケにはいきません!!久留米市ふるさと大使2人が画面に映る瞬間を、どうぞ目に焼き付けてください！」と主演・田中との意外な共通点を明かした。
【コメント全文】
■華優希
優一の局アナ時代の同期、松野京香を演じます華優希です。台本を初めて頂いた日、一読者として、のめり込んで拝読してしまいました。人と人とが関わり合う中で、誰しも隠しながら抱えている捻れ、そして京香は何を思っているのか、優一との関係も楽しんで観ていただければうれしいです。
■こがけん
“高松”を演じることになったこがけんです。高松はフリーのアナウンサーで、アナウンサーとしては少し砕けたタイプのキャラクターです。個人的に仕事をお受けする決め手となったのは、田中麗奈さんです。福岡県の久留米市のふるさと大使を務める身としては、同じくふるさと大使の麗奈さんが主演するドラマのオファーをお受けしないワケにはいきません!!久留米市ふるさと大使2人が画面に映る瞬間を、どうぞ目に焼き付けてください！
華が演じる京香は、優一（古川）が麻衣子（田中）とうまくいっていないことを知り、アプローチをかける女性アナウンサー。華は出演について、「人と人とが関わり合う中で、誰しも隠しながら抱えている捻れ、そして京香は何を思っているのか、優一との関係も楽しんで観ていただければうれしいです」とコメントを寄せた。
高松を演じるこがけんは、出演の決め手が“福岡県の久留米市のふるさと大使”だったという。「個人的に仕事をお受けする決め手となったのは、田中麗奈さんです。福岡県・久留米市のふるさと大使を務める身としては、同じくふるさと大使の麗奈さんが主演するドラマのオファーをお受けしないワケにはいきません!!久留米市ふるさと大使2人が画面に映る瞬間を、どうぞ目に焼き付けてください！」と主演・田中との意外な共通点を明かした。
【コメント全文】
■華優希
優一の局アナ時代の同期、松野京香を演じます華優希です。台本を初めて頂いた日、一読者として、のめり込んで拝読してしまいました。人と人とが関わり合う中で、誰しも隠しながら抱えている捻れ、そして京香は何を思っているのか、優一との関係も楽しんで観ていただければうれしいです。
■こがけん
“高松”を演じることになったこがけんです。高松はフリーのアナウンサーで、アナウンサーとしては少し砕けたタイプのキャラクターです。個人的に仕事をお受けする決め手となったのは、田中麗奈さんです。福岡県の久留米市のふるさと大使を務める身としては、同じくふるさと大使の麗奈さんが主演するドラマのオファーをお受けしないワケにはいきません!!久留米市ふるさと大使2人が画面に映る瞬間を、どうぞ目に焼き付けてください！