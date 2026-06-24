『開運！なんでも鑑定団』“借金のカタ”の古文書、本人評価額“200万円”→驚がくの結果 鑑定士も興奮「新発見！」「伝わっていたことが奇跡的」
テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の23日放送回に、祖父が借金のカタで預かった古文書が登場。“新発見”という驚きの結果にスタジオが驚がくした。
【写真】「新発見！」鑑定士も大興奮“借金のカタ”の古文書→驚がくの鑑定結果
依頼人の祖父は衆議院議員や熊野町長、全国農業会議所副会長などを務めた地元の名士。そんな祖父が、隣町の銀行を経営する旧家にお金を貸し付け、その借金のカタとして預かったのが、今回の“お宝”「伊勢物語の写本」。
依頼人によると、借金は現在で言えば“6000万円”だったそうで、すごい価値があるはずと、家宝としてずっと大事にしてきた。しかし、最近「借金のカタに名品なし」という言葉が気になりだし、心配になって鑑定団に依頼してきたのだという。
「200万円」という本人評価額に対して「800万円」という鑑定結果が飛び出て、会場は拍手に沸いた。鑑定した「安土堂書店」代表取締役の八木正自氏は「新発見！」と興奮した様子で「室町時代後期の古写本が出ましたね」とコメントした。
八木氏によると、500万円という鑑定額がついた『伊勢物語』は、歌人・三条西実隆（1455〜1537）の写本を飛鳥井雅俊（1462〜1523）が筆写したもの。「『伊勢物語』研究は三条西実隆の写本が最重要。井伊家の彦根城博物館ほかに数点あるのみでした。今回出てきたのは由来がはっきりしていることから大変貴重な研究資料」と述べ、スタジオをどよめかせた。
もう一冊の『歌注』は300万円という鑑定結果となった。八木氏は「これら2点は今まで研究されたことがなく、大変きれいに保存され、今まで伝わっていたことが奇跡的」と語った。
なお、TVerで見逃し配信中。30日午後9時54分終了予定。
【写真】「新発見！」鑑定士も大興奮“借金のカタ”の古文書→驚がくの鑑定結果
依頼人の祖父は衆議院議員や熊野町長、全国農業会議所副会長などを務めた地元の名士。そんな祖父が、隣町の銀行を経営する旧家にお金を貸し付け、その借金のカタとして預かったのが、今回の“お宝”「伊勢物語の写本」。
「200万円」という本人評価額に対して「800万円」という鑑定結果が飛び出て、会場は拍手に沸いた。鑑定した「安土堂書店」代表取締役の八木正自氏は「新発見！」と興奮した様子で「室町時代後期の古写本が出ましたね」とコメントした。
八木氏によると、500万円という鑑定額がついた『伊勢物語』は、歌人・三条西実隆（1455〜1537）の写本を飛鳥井雅俊（1462〜1523）が筆写したもの。「『伊勢物語』研究は三条西実隆の写本が最重要。井伊家の彦根城博物館ほかに数点あるのみでした。今回出てきたのは由来がはっきりしていることから大変貴重な研究資料」と述べ、スタジオをどよめかせた。
もう一冊の『歌注』は300万円という鑑定結果となった。八木氏は「これら2点は今まで研究されたことがなく、大変きれいに保存され、今まで伝わっていたことが奇跡的」と語った。
なお、TVerで見逃し配信中。30日午後9時54分終了予定。