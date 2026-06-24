大泉洋主演『俺たちの箱根駅伝』アナウンサー陣発表 竹中直人、戸塚純貴ら
俳優・大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の追加出演者が24日、発表された。竹中直人、戸塚純貴、平原テツ、清水麻璃亜、阿部翔平、蛯原哲同局アナウンサーが、『箱根駅伝』の熱狂と感動を言葉で届ける大日テレビアナウンサー陣を演じる。
【場面カット】若手AD！カメラを構える山田杏奈
原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
今回は『箱根駅伝』中継の最前線に立ち、その熱狂と感動をお茶の間に届けるアナウンサー陣のキャストが発表された。
竹中は卓越したアナウンス技術を持ちながらも、気難しい性格ゆえに周囲から敬遠されているアナウンス部の古参・辛島文三、戸塚はアナウンサーランキング1位を獲得し続ける大日テレビの看板アナ・丸太真二、平原は『箱根駅伝』の実況アナウンサー陣を束ねる司令塔で、周囲からの信頼も厚い前田久志アナを演じる。
また、清水はしっかり者の若手アナ・谷藤亜希、阿部は下には厳しく、上には迎合するタイプの安原康介アナ、長年『箱根駅伝』中継で実況を担当している蛯原アナはスポーツ実況一筋のベテランアナ・横尾征二アナを演じる。蛯原アナは演じるかたわら、アナウンサーキャスト陣への指導や監修も担当し、作品にリアリティを吹き込んでいる。
【コメント全文】
■竹中直人（大日テレビアナウンサー・辛島文三役）
なんと！ぼくがアナウンサーに?!もうぼくは70歳。老いぼれのぼくにアナウンサーなんて絶対無理!!とお断りしたのですが…プロデューサーの方々の「ぜひ、竹中さんで！」という熱いまなざしを受け「はい！」とお返事をしてしまいました！主演の大泉洋さん、そして日本テレビアナウンサーの蛯原哲さんから「おい！しっかりやれよ！竹中！」「そんな喋りじゃ観客に届かないぞ!!」と厳しい指導を受け、まるで新人になった気持ちで日々の撮影にハゲんでおります（※原文ママ）！何卒よろしくお願いいたします。
■戸塚純貴（大日テレビアナウンサー・丸太真二役）
すべてをかけて走り続ける人々の、熱き思いと栄光、そして挫折。箱根駅伝とは何か。そこに挑む人たちが、どんな覚悟と想いを背負っているのか。それをどう国民の皆さまに届けていくのか。視聴者としての自分は、分かっているつもりで、何も分かっていなかったのだと痛感しました。この作品に参加できたことで、自分自身も、少しだけ強く、そして熱くなれた気がしています。どうか、この想いが、皆さまに届きますように。
■平原テツ（大日テレビ「箱根駅伝」センターアナウンサー・前田久志役）
お正月といえば箱根駅伝！毎年、数えきれないドラマと感動を届けてくれます。今回の作品では、選手だけでなく中継するテレビ局側の熱い想いにも触れました。箱根駅伝に関わる全ての人の物語を、ぜひご覧ください！
■清水麻璃亜（大日テレビ「箱根駅伝」実況アナウンサー・谷藤亜希役）
アナウンサーの谷藤亜希役で出演いたします、清水麻璃亜です。このすばらしい作品の一員になれること、心からうれしく思います！本選実況シーンの撮影では、目の前でたすきがつながれる瞬間のお芝居を見て、とても胸が熱くなりました。そして、そういった瞬間を言葉で届けるアナウンサーという存在のすごさも、改めて実感しました。アナウンサー陣のドラマにも、注目していただけるとうれしいです。箱根駅伝を伝えるテレビ局側の情熱に、ぜひご期待ください！
■阿部翔平（大日テレビ「箱根駅伝」実況アナウンサー・安原康介役）
強豪校にしか興味がなく、人気のあるアナウンサーに嫉妬し、苦手な上司をうまくやり過ごそうとし、年下には大きい顔をする…そういうつまらない、いやなんとも人間らしいヤツです。そんな安原の箱根駅伝はどうなるのか？皆さんも皆さんなりの「俺たちの箱根駅伝」を見つけて楽しんでください。
■蛯原哲アナウンサー（大日テレビ「箱根駅伝」実況アナウンサー・横尾征二役）
2025年・第101回大会から、箱根駅伝中継の放送センター実況を務めさせていただいております、日本テレビアナウンサーの蛯原哲です。人生で初めて、ドラマ撮影に携わらせていただくことになりました。これまで30年近く箱根駅伝中継に関わらせていただき、少しでも『箱根駅伝』に恩返しできれば幸いです。1987年・第63回大会から日本テレビは箱根駅伝中継を続けてまいりました。今も、つないできたたすきの重みを噛みしめています。
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原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
竹中は卓越したアナウンス技術を持ちながらも、気難しい性格ゆえに周囲から敬遠されているアナウンス部の古参・辛島文三、戸塚はアナウンサーランキング1位を獲得し続ける大日テレビの看板アナ・丸太真二、平原は『箱根駅伝』の実況アナウンサー陣を束ねる司令塔で、周囲からの信頼も厚い前田久志アナを演じる。
また、清水はしっかり者の若手アナ・谷藤亜希、阿部は下には厳しく、上には迎合するタイプの安原康介アナ、長年『箱根駅伝』中継で実況を担当している蛯原アナはスポーツ実況一筋のベテランアナ・横尾征二アナを演じる。蛯原アナは演じるかたわら、アナウンサーキャスト陣への指導や監修も担当し、作品にリアリティを吹き込んでいる。
【コメント全文】
■竹中直人（大日テレビアナウンサー・辛島文三役）
なんと！ぼくがアナウンサーに?!もうぼくは70歳。老いぼれのぼくにアナウンサーなんて絶対無理!!とお断りしたのですが…プロデューサーの方々の「ぜひ、竹中さんで！」という熱いまなざしを受け「はい！」とお返事をしてしまいました！主演の大泉洋さん、そして日本テレビアナウンサーの蛯原哲さんから「おい！しっかりやれよ！竹中！」「そんな喋りじゃ観客に届かないぞ!!」と厳しい指導を受け、まるで新人になった気持ちで日々の撮影にハゲんでおります（※原文ママ）！何卒よろしくお願いいたします。
■戸塚純貴（大日テレビアナウンサー・丸太真二役）
すべてをかけて走り続ける人々の、熱き思いと栄光、そして挫折。箱根駅伝とは何か。そこに挑む人たちが、どんな覚悟と想いを背負っているのか。それをどう国民の皆さまに届けていくのか。視聴者としての自分は、分かっているつもりで、何も分かっていなかったのだと痛感しました。この作品に参加できたことで、自分自身も、少しだけ強く、そして熱くなれた気がしています。どうか、この想いが、皆さまに届きますように。
■平原テツ（大日テレビ「箱根駅伝」センターアナウンサー・前田久志役）
お正月といえば箱根駅伝！毎年、数えきれないドラマと感動を届けてくれます。今回の作品では、選手だけでなく中継するテレビ局側の熱い想いにも触れました。箱根駅伝に関わる全ての人の物語を、ぜひご覧ください！
■清水麻璃亜（大日テレビ「箱根駅伝」実況アナウンサー・谷藤亜希役）
アナウンサーの谷藤亜希役で出演いたします、清水麻璃亜です。このすばらしい作品の一員になれること、心からうれしく思います！本選実況シーンの撮影では、目の前でたすきがつながれる瞬間のお芝居を見て、とても胸が熱くなりました。そして、そういった瞬間を言葉で届けるアナウンサーという存在のすごさも、改めて実感しました。アナウンサー陣のドラマにも、注目していただけるとうれしいです。箱根駅伝を伝えるテレビ局側の情熱に、ぜひご期待ください！
■阿部翔平（大日テレビ「箱根駅伝」実況アナウンサー・安原康介役）
強豪校にしか興味がなく、人気のあるアナウンサーに嫉妬し、苦手な上司をうまくやり過ごそうとし、年下には大きい顔をする…そういうつまらない、いやなんとも人間らしいヤツです。そんな安原の箱根駅伝はどうなるのか？皆さんも皆さんなりの「俺たちの箱根駅伝」を見つけて楽しんでください。
■蛯原哲アナウンサー（大日テレビ「箱根駅伝」実況アナウンサー・横尾征二役）
2025年・第101回大会から、箱根駅伝中継の放送センター実況を務めさせていただいております、日本テレビアナウンサーの蛯原哲です。人生で初めて、ドラマ撮影に携わらせていただくことになりました。これまで30年近く箱根駅伝中継に関わらせていただき、少しでも『箱根駅伝』に恩返しできれば幸いです。1987年・第63回大会から日本テレビは箱根駅伝中継を続けてまいりました。今も、つないできたたすきの重みを噛みしめています。