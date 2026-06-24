のん、アーティストとして『FNS歌謡祭』初ステージへ デビュー20周年…自叙伝的楽曲「荒野に立つ」を披露
フジテレビで3日、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』を7月1日午後6時半から3時間半にわたり生放送する。この度、俳優・アーティスト・のん（32）の出演が決定。キャリア初の『FNS歌謡祭』ステージで、熱いパフォーマンスを披露する。
【写真】「尊すぎる」「眼福」タンクトップ姿ののん
デビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト「のん10≧20（のんテントゥエンティ）」を始動させることを発表したのん。
2017年にテレビコマーシャルでアカペラを披露したことをきっかけにアーティストとしても活動を開始。今年10月18日（日）から、のんのゆかりの地をめぐる全国ライブツアー『のん自由 (10) ツアー 2026』がスタートするほか、７月22日スタートのドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜 後10：00）では仲里依紗、深川麻衣とともにメインキャストを務めるなど、ジャンルの垣根を越え幅広く活躍中。そんなのんが『FNS歌謡祭』初出演で、2023年に発売された楽曲『荒野に立つ』を披露する。
『荒野に立つ』は、シンガーソングライターのヒグチアイが作詞作曲を担当した、のんの自叙伝的な楽曲。のんの力強い歌声とメッセージが『FNS歌謡祭』に響き渡る。
また既報の通りドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担うふみのも『FNS歌謡祭』初登場となる。
■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
★のん
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
ふみの
FRUITS ZIPPER
ME:I
M!LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
（50音順）
【写真】「尊すぎる」「眼福」タンクトップ姿ののん
デビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト「のん10≧20（のんテントゥエンティ）」を始動させることを発表したのん。
『荒野に立つ』は、シンガーソングライターのヒグチアイが作詞作曲を担当した、のんの自叙伝的な楽曲。のんの力強い歌声とメッセージが『FNS歌謡祭』に響き渡る。
また既報の通りドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担うふみのも『FNS歌謡祭』初登場となる。
■出演アーティストは次の通り。★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
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郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
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