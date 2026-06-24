モデルの香川沙耶（31）が23日夕、Xを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で現地観戦したことに対する一部の声に対し、疑問を呈した。

香川はXで今月中旬ごろからXなどで、W杯で現地観戦に訪れていることを報告し「街中に溢れる熱気、スタジアムに向かう道まで全部が特別だった」などと写真入りで投稿。日本代表の試合も見たことをつづり「夢に見た景色」とポストするなどしていた。

こうした一連の投稿に対し、一部ユーザーが「W杯時期にうじゃうじゃ湧くミーハーちゃんか。そんな興味無いのにSNSに載せるためだけにわざわざ行ったんやな。承認欲求モンスターも哀れすぎて大変やな」とのコメントが寄せられると、香川は「投稿全部読んでいただけましたか？今回はご招待で現地観戦させていただきました。興味を持つきっかけは人それぞれだと思いますし、興味ないなんて一言も言ってませんよ むしろ実際に現地で観戦して、もっと好きになりました！今から好きになっちゃダメなんですか？」と返答。そしてこのやり取り部分を画像にして添付し、新たなポストで「サッカー好きが1人増えるのって、そんなに悪いことかな？」と問うた。

この香川の投稿に対し「気にしないでください W杯の時期になると、上から目線のキモいサッカーファンがうじゃうじゃ湧いてきます」「W杯時期にこういう妬み僻みマンがうじゃうじゃ湧くのはきっと日本だけですね悲しい」「何にでもアンチはいますからね、無視しましょう」「ガチファンももともとはニワカ」「いや、増えるのは嬉しいことですよ」「たぶんヒガミでしょ」「もちろん大歓迎ですよ！ようこそサッカーファミリーへ」「サッカー好きになってくれたら嬉しいです！」などとさまざまな声が寄せられている。

香川は東京都出身。日本人の父とフィリピン人の母を持つ。9歳まではフィリピンに居住。12年から本格的にモデル業を開始。雑誌「BLENDA」、「JELLY」、「Oggi」で専属モデルを務め、ファッションショーやミュージックビデオなどにも出演。「10頭身モデル」と称されてきた。15年の「ベストボディ・ジャパン日本大会」では総合優勝。24年には自身初の写真集「SUERTE」を発売し、水着やランジェリー、トップレス姿も挑戦。今年2月、結婚を発表した。170センチ。