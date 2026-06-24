坂口健太郎、渾身の演技で魅せる“愛する人を殺めた男” 『私はあなたを知らない、』本予告解禁
俳優の坂口健太郎が主演を務める映画『私はあなたを知らない、』（8月28日公開）の本予告映像と本ビジュアルが解禁された。『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりの完全オリジナル脚本となる中野量太監督が、愛すること、憎むこと、そして人を赦（ゆる）すことの意味を問いかけるヒューマンサスペンスだ。
【動画】映画『私はあなたを知らない、』本予告
本作で坂口が演じるのは、狂おしいまでに“家族”という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年・西山夕平。天涯孤独の身で、決められたルーティンの中で生きてきた彼の人生は、パート職員・紗月との出会いをきっかけに一変。彼女と5歳の娘・朝子との生活の中で初めて“家族”の温もりを知る。しかし、その幸せは思いもよらぬ悲劇へとつながっていく。
解禁された本予告では、祖母を亡くし天涯孤独となった朝子（早瀬憩）が、13年前に母を殺害した夕平の存在を知り、事件の真相を確かめるため刑務所を訪れる様子が映し出される。
夕平を弁護した町村弁護士（滝藤賢一）は、「“殺意はなかった”と口にしていれば、判決は違っていたかもしれない」と当時を振り返る。一方の夕平は、「何がどうすれば、本当の家族なんですかね。血ですか？手続きですか？一緒にいる時間ですか？」と問いかける。
映像には、夕平が愛する女性・紗月（堀田真由）とその娘・朝子（倉田瑛茉）と過ごす幸せな時間も収められている。ようやく手にした“家族”を守ろうと必死だった夕平。そんな彼らに、あの日、一体何があったのか。
口を閉ざし続けてきた夕平は、13年の時を経て会いに来た朝子の「本当のことを教えてほしい、私のために」という涙ながらの訴えにどう答えるのか。封印していた記憶と向き合い、止まっていた時間が再び動き始める。
あわせて公開された本ビジュアルには、幼い朝子を抱きしめながら涙を流す夕平の姿が描かれている。小さな体で全幅の信頼を寄せる朝子と、それを受け止める夕平の表情が印象的な仕上がりとなっている。
【動画】映画『私はあなたを知らない、』本予告
本作で坂口が演じるのは、狂おしいまでに“家族”という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年・西山夕平。天涯孤独の身で、決められたルーティンの中で生きてきた彼の人生は、パート職員・紗月との出会いをきっかけに一変。彼女と5歳の娘・朝子との生活の中で初めて“家族”の温もりを知る。しかし、その幸せは思いもよらぬ悲劇へとつながっていく。
夕平を弁護した町村弁護士（滝藤賢一）は、「“殺意はなかった”と口にしていれば、判決は違っていたかもしれない」と当時を振り返る。一方の夕平は、「何がどうすれば、本当の家族なんですかね。血ですか？手続きですか？一緒にいる時間ですか？」と問いかける。
映像には、夕平が愛する女性・紗月（堀田真由）とその娘・朝子（倉田瑛茉）と過ごす幸せな時間も収められている。ようやく手にした“家族”を守ろうと必死だった夕平。そんな彼らに、あの日、一体何があったのか。
口を閉ざし続けてきた夕平は、13年の時を経て会いに来た朝子の「本当のことを教えてほしい、私のために」という涙ながらの訴えにどう答えるのか。封印していた記憶と向き合い、止まっていた時間が再び動き始める。
あわせて公開された本ビジュアルには、幼い朝子を抱きしめながら涙を流す夕平の姿が描かれている。小さな体で全幅の信頼を寄せる朝子と、それを受け止める夕平の表情が印象的な仕上がりとなっている。