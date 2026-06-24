日本人4人組のグローバル・ガールズグループcosmosyが、7月2日深夜から放送の日本テレビ系ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（木曜深夜）の主題歌を担当することが23日、明らかになった。

曲は初の日本オリジナル楽曲「Stay Alive」で、cosmosyが日本のテレビドラマとタイアップするのは初となる。

メンバーは「大変光栄に思います。韓国を中心にグローバルに活動してきた私たちにとって、この素晴らしい作品を通じて日本の皆さまに新たな一面をお届けできることをとてもうれしく思っています。ドラマの世界観や登場人物たちの繊細な感情に寄り添いながら、私たちなりの想いを込めて歌わせていただきました。表現者として新たな挑戦となったこの楽曲を、ドラマとともにぜひ楽しんでいただき、皆さまの心に寄り添える一曲となれば幸いです」などと、喜びのコメントを発表した。

ドラマは田中麗奈と古川雄大がダブル主演を務め、完全オリジナル脚本で描く夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻・坂井麻衣子役を田中麗奈が演じ、妻の束縛から逃れたいと願う夫・坂井優一役を古川雄大が演じる。