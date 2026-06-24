「日本が弱いなんて話はすべきではない」スウェーデンに広まる危機感 崖っぷちの苦境で母国識者は思わず恨み節「3位ならフランスが控えている。謎過ぎる」【W杯】
ギョケレシュ（右）やイサク（左）といった豪華タレント陣を揃えるスウェーデン。だが、いま彼らは日本とのグループ最終戦を前に危機的状況に置かれている(C)Getty Images
絶対に勝点が必要な一戦で、充実一途の日本代表といかに向き合うか。現地時間6月25日に行われる北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグ最終戦で対峙するスウェーデン国内では緊張感が張り詰めている。
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北欧の雄は文字通りの崖っぷちにいる。チュニジア代表との初戦を5-1で快勝し、勢いに乗るかと思われたが、現地時間6月20日に行われた第2戦ではオランダ代表に1-5と力負け。決勝トーナメント進出に向け、置かれた状況は一変している。
史上最多48か国が出場している今大会は、全12組のグループ3位チームのうち成績上位8チームが32強に進める。ゆえに勝ち上がる望みが消えたわけでもないが、グループ最終戦で迎える相手が快進撃を続ける日本とあって、スウェーデン国内の論調はシビアなものが目立つ。
大手スポーツ紙『Expressen』は「日本はオランダとも互角以上に渡り合っている。日本人選手たちが小さくて、弱いなんて話はすべきではない」と指摘。続けざまに「彼らはファンダイクやファンヘッケのような“巨人軍団”ではなくフィジカル強度が重要になる」とも論じた上で、なおも日本を侮るべきではないという分析を展開した。
「日本はとんでもなくスピーディーなチームだ。スウェーデンにとっては彼らのスピードをどう止めるかの対策が必要になる。オランダとの試合では何度も、何度も、コンビネーションから切り裂かれた。明らかにシステム上のバグが起きていた。だから、日本戦ではその反省点を絶対に忘れてはいけない」
「日本人は技術的に巧い。加えてずっと走ってくるし、プレスも執拗かつタイトだ。ボールは当たり前に持てるし、彼らにも恐さがある」
また、同紙のサッカー専門ポッドキャスト『Expressen Fotball』では、「引き分けでも十分ではないのか」という現実的な議論も展開された。アナリストを務めるパー・ラーゲルストローム氏は「3位で突破したリスクも考えなければならない。今のままなら向こう側にはフランスが控えているかもしれないんだ。謎過ぎる仕組みだよ」と今大会のレギュレーションを問題視し、「私自身は日本に対しては勝ちに行くべきだと思う」と断言した。
「3位突破を狙って、他チームとの得失点差が起きる確立に頼るのは危険すぎる。もちろん、日本は普通に強いチームだから負けた時のことは考える必要はある。ただ、私は他の結果を待つのは嫌だ。もしも、得失点差になって敗退するとなったらアメリカから帰る飛行機は地獄になるよ」
悲観的な空気が漂うスウェーデン。こうした状況も今大会の日本がいかに優れたチームなのかを物語っていると言えるのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]