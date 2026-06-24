「我らのタナ神キヤ」「グラブトスエグい」竜の“忍者”が魅せたスーパープレーが話題沸騰！ 二塁後方で好捕→グラブトスの美技に助っ人左腕も唖然「マラーの反応くそかわいい」
田中の美技にスタジアムがどよめいた(C)産経新聞社
6月23日、ぎふしん長良川球場で行われた中日−DeNAの試合で、中日の田中幹也が好守を連発した。
田中はこの日「8番・二塁」でスタメン出場。1点リードの5回2死一、二塁の場面で、DeNAの9番・入江大生が放った打球は強烈なピッチャー返しに。
【動画】「グラブトスエグい」会場もどよめいた田中幹也の美技！抜けそうな打球を二塁後方で好捕→華麗なグラブトス 救われた助っ人左腕も口をあんぐり「マラーの反応くそかわいい」
そのままセンターへと抜けていくかと思われたが、田中が二塁後方で好捕。ベースカバーに入った村松開人に華麗なグラブトスで送り、二塁フォースアウトとした。
抜けていれば同点という場面だったが、チームのピンチを救う大ファインプレーとなった。これには投手のマラーも両腕で頭を抱えながら「信じられない」といった表情。
SNS上ではファンから「これぞ我らのタナ神キヤ！」「このグラブトスエグい」「この子が本当に愛おしくてたまらない」「ずっとみてられる」「こういうプレーを見たくて球場へ行くんよなぁ」「すごすぎて逆に怖い」「宝石のような田中幹也」と称賛の声が寄せられていた。
また、マラーの様子が「反応くそかわいい」「可愛すぎるw」「反応がおもろい」と笑いを誘っていたようだ。
田中は6回にも、牧秀悟が放ったライトへのフライを、セカンドの位置から背走してライト線間際で好捕。逆風が吹く難しい状況の中、広い守備範囲を披露した。
守っては攻守を連発、打っては3打数1安打、1四球、1得点をマーク。「竜の忍者」が攻守で活躍を見せ、チームを勝利へと導いた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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