「我らのタナ神キヤ」「グラブトスエグい」竜の“忍者”が魅せたスーパープレーが話題沸騰！　二塁後方で好捕→グラブトスの美技に助っ人左腕も唖然「マラーの反応くそかわいい」

田中の美技にスタジアムがどよめいた(C)産経新聞社

6月23日、ぎふしん長良川球場で行われた中日−DeNAの試合で、中日の田中幹也が好守を連発した。

田中はこの日「8番・二塁」でスタメン出場。1点リードの5回2死一、二塁の場面で、DeNAの9番・入江大生が放った打球は強烈なピッチャー返しに。

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そのままセンターへと抜けていくかと思われたが、田中が二塁後方で好捕。ベースカバーに入った村松開人に華麗なグラブトスで送り、二塁フォースアウトとした。

抜けていれば同点という場面だったが、チームのピンチを救う大ファインプレーとなった。これには投手のマラーも両腕で頭を抱えながら「信じられない」といった表情。

SNS上ではファンから「これぞ我らのタナ神キヤ！」「このグラブトスエグい」「この子が本当に愛おしくてたまらない」「ずっとみてられる」「こういうプレーを見たくて球場へ行くんよなぁ」「すごすぎて逆に怖い」「宝石のような田中幹也」と称賛の声が寄せられていた。