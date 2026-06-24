「今朝ね。主を不審者と思ったのよ。朝5時に起きてることないからさ」



【動画】「誰ニャ！？」朝5時、飼い主を超警戒→二度見

そんなコメントが添えられた愛猫の動画が、Threadsで話題になっています。映っているのは、ハチワレ猫の「ウシ」くん（1歳・男の子）。



夜明けに近い早朝、起きてきた飼い主さんにびっくりしたウシくん。少し離れたところで体を弓形にし、イカ耳になった“やんのかポーズ”で飼い主さんから目を離さず、フリーズ状態になっています。



しばらくすると、一瞬、視線を外して、何やら考えている様子ーー。



ふと顔を上げると、一歩一歩、警戒しながらも飼い主さんのほうへ歩いてきました。



近づくにつれて、「もしかして…？」と飼い主さんであることを把握できたようです。お耳は元通り、優しげなまん丸おめめになって、甘えたような表情を浮かべながらそばまでやって来ました。



この一部始終が公開されると、1.3万件超の“いいね”が殺到。「不審者！？」「お前はだれだ？！！」「えっ誰？ 怖い！ やんのか？」など、アテレコする声や、「めっちゃ警戒してる笑」「かわいすぎる」「飼い主さん絶望w」「朝5時に起きる人間が飼い主なわけがないの顔がかわいすぎるw」「最後の方に、おかあちゃん……？ って感じでおずおず近寄ってくるのがいい」など、ウシくんの反応に目を奪われる声が相次いでいます。



毎朝の日課に変化、戸惑うウシくん

飼い主のヤギ ウシさん（@s_s.m_m.aiko）によると、ウシくんはふだんから、飼い主さんのささいな動きに驚き、“やんのかポーズ”になることがあるそう。



「ビビリなので、ふだんからよく驚いて、このような仕草をすることが少なくありません。今回は、そのなかでもとくに長く反応していたので、思わず撮影しました」



実は、ウシくんにとって毎朝、飼い主さんを起こすのはルーティンになっているといいます。



「朝になると、いつも寝ている私をカミカミして起こすんです。起きるまで、続きます」



この日、飼い主さんは体調を崩していたこともあり、早く目覚めてしまったそう。ウシくんが警戒している様子を見たときは「そんなにひどい顔をしていたのかなと思いました」と、少々ショックを受けたと笑いながら打ち明けてくれました。



このあと、ウシくんの様子は…？

動画の最後には、いつものウシくんに戻ったように見えましたが、実際はどうだったのでしょうか。



「私だとわかってからは、いつものウシになりました。とはいえ、ウシはいつも少し離れたところで私のことを見張っているので、このあと二度寝したのですが、近くには来ず、自由に過ごしていましたね」



飼い主さんによると、ウシくんは病院での定期検査前になると、こうしたユニークな姿を見せてくれることが多いそう。このときも、そのうちのひとつだったといいます。



ふだんのウシくんは、どのような性格の子なのでしょうか。



「生後3カ月のころにお迎えしてから、トイレの粗相などもなく、とてもお利口さんです。小さいころは、膝の上にのってくれることもありましたが、今は足元にスリスリするくらいになりました」



飼い主さんのちょっとした変化にも敏感に反応するウシくん。おとなになって距離感は少し変わっても、そのまなざしの先には、いつも大好きな飼い主さんの姿があるようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）