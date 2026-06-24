コンパクトボディで6人乗りを実現した独創的な設計

2026年6月7日、メキシコの国産EVプロジェクト「Olinia（オリニア）」は、初の量産モデルとなる「Olinia Uno（オリニア・ウノ）」のプロトタイプを発表しました。

このプロジェクトは2024年にスタートした国家規模の取り組みで、車両の設計から開発、生産までを国内で完結させることを目指しています。

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Olinia Unoは、一般的な乗用EVとは異なる考え方で開発されたモデルです。家族向けの自家用車というよりも、都市部での短距離移動や地域交通を支える新しい移動手段として位置付けられています。

メキシコでは現在もバイクやモトタクシーと呼ばれる三輪タクシーが多く利用されています。しかし、それらには安全性や環境負荷の面で課題があるとされてきました。

そこでOlinia Unoは、雨風をしのげる車体構造と電動パワートレインを組み合わせることで、より安心して利用できる移動手段を目指しています。

開発にはメキシコ科学・人文・技術・イノベーション省（SECIHTI）を中心に、国立工科大学（IPN）やメキシコ国立自治大学（UNAM）、メキシコ国立工科大学システム（TecNM）などの教育・研究機関が参加しています。国家プロジェクトとして多くの専門家が関わっている点も大きな特徴です。

車両の外観は四角いシルエットを採用しており、限られたサイズの中で室内空間を最大限に確保しています。

特に注目されるのが6人乗りというパッケージです。コンパクトなボディながら3列シートを備え、乗員を効率よく収容できる設計となっています。

さらに、6人乗車時には2列目と3列目が向かい合うレイアウトとなっており、一般的な乗用車ではあまり見られないユニークな空間を実現しました。移動だけでなく、利用者同士のコミュニケーションも意識した設計といえそうです。

乗降性にも配慮されており、大きく開く観音開きドアを採用しています。開口部を広く確保することで乗り降りしやすくなるだけでなく、車いす利用者への対応も考慮されています。

また、車内レイアウトは用途に応じて変更可能です。6人乗り仕様のほか、車いすを搭載できる仕様や、大きな荷物を積み込めるレイアウトも設定されています。

人の移動だけでなく、小規模配送や地域サービスなどへの活用も視野に入れているようです。

動力性能については13kWモーターを搭載し、防塵・防水性能はIP67規格に対応しています。

バッテリーには14.7kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーを採用し、市街地を中心とした走行環境で100km以上の航続距離を確保するとしています。

最高速度は50km／hに設定されました。この数値だけを見ると物足りなく感じる人もいるかもしれませんが、高速道路での移動ではなく、市街地や住宅街での利用に特化した設計思想が背景にあります。

充電については家庭用コンセントから行うことができ、220V環境なら約4時間、110V環境では約8時間で充電可能とされています。また、充電端子にはNACSポートを採用している点も見逃せません。

装備面では7インチセンターディスプレイやバックカメラ、LEDヘッドライト、フロントディスクブレーキ、Bluetooth 5.0などを搭載しています。

高級車のような豪華装備はありませんが、日常使用に必要な機能はしっかり押さえられています。

一方で、今後の課題も残されています。一般的なEVと比べると性能は控えめであり、安全装備の詳細についても現時点では十分に公開されていません。

そのため、市場でどのように受け入れられるのかは今後の販売動向を見守る必要があります。

それでも、6人が乗れる広い室内空間や車いす対応設計、低コストでの運用を実現するコンセプトは既存のモトタクシーやバイクとは異なる魅力を持っています。特に地域交通や小規模事業者向けの新たな選択肢として期待する声も出ています。

価格は15万メキシコ・ペソ（約140万円 ※2026年6月下旬時点）からと発表されており、メキシコ国内で販売される既存EVよりも手頃な価格帯が大きな武器になりそうです。

生産はメキシコ・プエブラ州で行われる予定で、販売開始は2027年夏が計画されています。

ネット上でもさまざまな反応が寄せられており、「このサイズで6人乗りは面白い発想だと思う」「2列目と3列目が向かい合うレイアウトは新鮮だな」「まるで小さな路線バスみたいで楽しそう」「価格が約138万円ならかなり魅力的」「観音開きドアは使い勝手が良さそう」「車いす対応なのは評価したい」「都市部なら最高速度50km／hでも十分では」「小規模配送にも使えそうだ」「安全装備の詳細が気になる」といった意見が見られます。

一方で、「対面シートは酔いやすい人にはどうだろう」「6人乗ったときの居住性が気になる」といった声もあり、その独特なパッケージングに注目が集まっています。