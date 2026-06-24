ダウ平均は小幅安 ＩＴ・ハイテク株に売り強まる 調整の範囲との見解も多い＝米国株概況
NY株式23日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均 51666.84（-45.87 -0.09%）
S＆P500 7365.46（-107.33 -1.44%）
ナスダック 25587.04（-579.56 -2.21%）
CME日経平均先物 69310（大証終比：-460 -0.66%）
きょうのＮＹ株式市場、前日の流れを引き継いでＩＴ・ハイテク株に売りが強まり、ナスダックが大幅安となた。一方、ダウ平均も序盤は下げが強まり、一時４００ドル超下落して始まったものの下げ渋った。
採用銘柄のマイクロソフト＜MSFT＞やアマゾン＜AMZN＞など一部のＩＴ株が上昇に転じたほか、ウォルマート＜WMT＞、Ｐ＆Ｇ＜PG＞、ジョンソン＆ジョンソン＜JNJ＞などのディフェンシブ銘柄に買いが入った。ＩＢＭ＜IBM＞も上昇。
ＩＴ・ハイテク株が本日も前日の売りを加速させている形だが、半導体に利益確定売りが強まっているほか、マグニフィセント７から一旦資金を引き揚げているとの観測も出ている。
一方、戻り売りが強まっていたスペースＸ＜SPCX＞は上下動の末、プラスに転じている。時間外で一時１４６ドル台まで下落し、初値の１５０ドルを下回っていた。適正評価への見方は様々出ているものの、ひとまず値ごろ感の買いが入っている模様。
ファンドマネジャーは「多くの投資家はＡＩ関連株で大きな含み益を抱えており、少しでも不安材料があれば利益確定が出易い状況にある。そのような中、ＩＴ・ハイテク株はインフレやＦＲＢの追加利上げの可能性に対して特に敏感になっている」と指摘。
また、「今回の状況を１９９９－２０００年と比較する見方はまったく的外れだ」との見解がストラテジストから出ている。多少の利益確定売りは起きているが、中期的な見通しは依然として非常に良好だという。
いまのところ今回の下げは調整の範囲との見解が多いようだ。
レンタカーのエイビス・バジェット＜CAR＞が上昇。同社が、大株主のペントウォーター・キャピタルに対して、短期売買利益（ショートスイング・プロフィット）の返還を求めた訴訟で、６月１９日に和解契約を締結したと発表。
ＩＢＭ＜IBM＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を２１９ドルに設定した。今後のソフトウェア事業の成長加速に対する確信が高まったことを反映していると述べている。
家電量販店のベスト・バイ＜BBY＞が下落。同社は前日引け後にビルナスＣＦＯの退任を発表した。７年間のＣＦＯ在任期間を含む２０年間の同社勤務を経て、７月末に同社を去る。
インフラ建設のプリモリス・サービシズ＜PRIM＞が大幅安。前日引け後に通期ガイダンスを公表し、１株利益、ＥＢＩＴＤＡとも従来の半分程度に大幅に下方修正した。
ドミノ・ピザ＜DPZ＞が前日引け後にジョーダン氏を１０月１日付でＣＥＯに任命する人事を発表した。
クルーズのカーニバル＜CCL＞が決算を受け下落。ガイダンスを嫌気し、第３四半期見通しは１株利益、ＥＢＩＴＤＡとも予想を下回り慎重な内容となった。
ストレージのバックブレイズ＜BLZE＞が急騰。ＡＩワークロード向けクラウドインフラを運営するコアウィーブ＜CRWV＞と、５年間で総額３億３５００万ドルの複数エクサバイト級ストレージ容量提供契約を締結したことが好感されている。
家庭用品のベッドバス＆ビヨンド＜BBBY＞が大幅高。アナリストが投資判断を「買い」でカバレッジを開始し、目標株価を１０ドルに設定した。前日終値よりも７１％高い水準。
ダウ平均 51666.84（-45.87 -0.09%）
S＆P500 7365.46（-107.33 -1.44%）
ナスダック 25587.04（-579.56 -2.21%）
CME日経平均先物 69310（大証終比：-460 -0.66%）
きょうのＮＹ株式市場、前日の流れを引き継いでＩＴ・ハイテク株に売りが強まり、ナスダックが大幅安となた。一方、ダウ平均も序盤は下げが強まり、一時４００ドル超下落して始まったものの下げ渋った。
採用銘柄のマイクロソフト＜MSFT＞やアマゾン＜AMZN＞など一部のＩＴ株が上昇に転じたほか、ウォルマート＜WMT＞、Ｐ＆Ｇ＜PG＞、ジョンソン＆ジョンソン＜JNJ＞などのディフェンシブ銘柄に買いが入った。ＩＢＭ＜IBM＞も上昇。
ＩＴ・ハイテク株が本日も前日の売りを加速させている形だが、半導体に利益確定売りが強まっているほか、マグニフィセント７から一旦資金を引き揚げているとの観測も出ている。
一方、戻り売りが強まっていたスペースＸ＜SPCX＞は上下動の末、プラスに転じている。時間外で一時１４６ドル台まで下落し、初値の１５０ドルを下回っていた。適正評価への見方は様々出ているものの、ひとまず値ごろ感の買いが入っている模様。
ファンドマネジャーは「多くの投資家はＡＩ関連株で大きな含み益を抱えており、少しでも不安材料があれば利益確定が出易い状況にある。そのような中、ＩＴ・ハイテク株はインフレやＦＲＢの追加利上げの可能性に対して特に敏感になっている」と指摘。
また、「今回の状況を１９９９－２０００年と比較する見方はまったく的外れだ」との見解がストラテジストから出ている。多少の利益確定売りは起きているが、中期的な見通しは依然として非常に良好だという。
いまのところ今回の下げは調整の範囲との見解が多いようだ。
レンタカーのエイビス・バジェット＜CAR＞が上昇。同社が、大株主のペントウォーター・キャピタルに対して、短期売買利益（ショートスイング・プロフィット）の返還を求めた訴訟で、６月１９日に和解契約を締結したと発表。
ＩＢＭ＜IBM＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を２１９ドルに設定した。今後のソフトウェア事業の成長加速に対する確信が高まったことを反映していると述べている。
家電量販店のベスト・バイ＜BBY＞が下落。同社は前日引け後にビルナスＣＦＯの退任を発表した。７年間のＣＦＯ在任期間を含む２０年間の同社勤務を経て、７月末に同社を去る。
インフラ建設のプリモリス・サービシズ＜PRIM＞が大幅安。前日引け後に通期ガイダンスを公表し、１株利益、ＥＢＩＴＤＡとも従来の半分程度に大幅に下方修正した。
ドミノ・ピザ＜DPZ＞が前日引け後にジョーダン氏を１０月１日付でＣＥＯに任命する人事を発表した。
クルーズのカーニバル＜CCL＞が決算を受け下落。ガイダンスを嫌気し、第３四半期見通しは１株利益、ＥＢＩＴＤＡとも予想を下回り慎重な内容となった。
ストレージのバックブレイズ＜BLZE＞が急騰。ＡＩワークロード向けクラウドインフラを運営するコアウィーブ＜CRWV＞と、５年間で総額３億３５００万ドルの複数エクサバイト級ストレージ容量提供契約を締結したことが好感されている。
家庭用品のベッドバス＆ビヨンド＜BBBY＞が大幅高。アナリストが投資判断を「買い」でカバレッジを開始し、目標株価を１０ドルに設定した。前日終値よりも７１％高い水準。