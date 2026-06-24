NY原油先物8月限（WTI）（終値）

1バレル＝73.21（-0.65 -0.88%）



米国とイランの覚書が発効した後の売りが継続した。覚書に含まれているレバノン停戦が実現されていないため、イランはホルムズ海峡を航行する船舶の制限を発表しているが、タンカーの航行は回復傾向にあるもようで、相場を引き続き圧迫している。調査会社ケプラーによると、６月１２～１４日におけるホルムズ海峡の通過は３２隻だったが、同１９～２１日には９３隻に増加した。米国がイランに対する石油制裁を一時解除したため、イランは特に輸出を活発化させている。



時間外取引で８月限は７２．４８ドルまで下落した後に下げを解消。ただ、上値は重く、通常取引開始にかけて再び売りが優勢となり、マイナス圏で引けた。



MINKABU PRESS

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