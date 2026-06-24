米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）
米2年債　 4.198（-0.027）
米10年債　4.497（-0.012）
米30年債　4.945（-0.003）
期待インフレ率　　2.209（-0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。原油相場の下げが続いており、ＷＴＩが７２ドル台まで一時下落する中、インフレ圧力緩和への期待感も出ている。

　この日は２年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったものの反応は限定的。

　２－１０年債の利回り格差は+３０（前営業日：+２８）。

＊米２年債入札結果
最高落札利回り　4.189％（WI：4.192％）
応札倍率　　　　2.64倍（前回：2.64倍）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美