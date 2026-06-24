米１０年債利回り低下 原油相場の下げ続く＝ＮＹ債券 米１０年債利回り低下 原油相場の下げ続く＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 4.198（-0.027）

米10年債 4.497（-0.012）

米30年債 4.945（-0.003）

期待インフレ率 2.209（-0.035）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。原油相場の下げが続いており、ＷＴＩが７２ドル台まで一時下落する中、インフレ圧力緩和への期待感も出ている。



この日は２年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったものの反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+３０（前営業日：+２８）。



＊米２年債入札結果

最高落札利回り 4.189％（WI：4.192％）

応札倍率 2.64倍（前回：2.64倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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