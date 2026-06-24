勝利に飢える10番堂安律、長友からのゴール予告に「僕自身も確信はなぜかある」
北中米ワールドカップを戦う日本代表のMF堂安律(フランクフルト)が現地時間23日、グループリーグ第3戦スウェーデン戦が行われるダラスへの出発前に報道陣の取材に応じ、DF長友佑都(FC東京)からのゴール予告に言及した。
今大会開幕2試合に右ウイングバックで先発し、攻守にわたる献身的な働きで1勝1分けの好発進に貢献した堂安。その振る舞いには森保一監督からも、チームメートからも絶大な信頼が寄せられており、前日22日には長友が「あの10番があのプレーをやっている。絶対に点を取りたいはずなのに、そういうエゴとかを考えず、チームのために徹して戦っている」と称えながら「絶対いつかチャンスのときにボールがこぼれてきて、彼がすべてを持っていくでしょう。それが堂安律だと。ここで皆さんに伝えておきたい」と話していた。
5大会連続出場を誇る大ベテランからの“ゴール予告”は堂安の胸にも響いていた。この日、報道陣から長友の言葉を伝え聞いた堂安は不敵な笑みを浮かべながら「僕自身も得点を取れるという確信はなぜかあるので全く心配していない」ときっぱり。勝利へのこだわりと得点への思いを理路整然と口にした。
「今は自分の得点よりもチームが勝つことのプライオリティ(優先順位)が高いというのは本当に隠さず皆さんに伝えているつもり。自分のゴールよりもチームの勝利というのは本当に変わっていない。ただ、本当に自分のゴールが必要な時が必ず来ると思っているし、必ずこぼれてくるという謎の自信はある。全く心配していないですね」
第2戦チュニジア戦の試合後にも「もちろんゴールやアシストで勝たせるのが僕の理想の10番。でもそれができないとなった時にどうチームに貢献できるかを考えながらやっている」と述べ、得点と勝利の優先順位を強調していた堂安。いまは一選手としての理想を追い求めるより、日本代表の勝利への思い心に刻まれているようだ。
「日本代表として他の国に負けるつらさを経験してきたし、試合に負けたくない。目の前の相手が喜んでいる姿がどうしても気に食わないので、全ての試合に勝ちたい。どんな強豪国であれ、どんな有名選手であれ、僕たちが勝って、僕たちが喜ぶ。僕たちがウィナーとしてピッチを去りたい思いは常にこの代表として3年半、特に芽生えてきた。勝利にこれほど飢えていることは今までのサッカー人生でもなかった。勝ちたいですね」
その思いは2日後に控える第3戦スウェーデン戦でも変わらない。日本代表は開幕2試合で勝ち点4を獲得しており、引き分け以上でグループリーグ自力突破が決まるという状況。また敗れてもラウンド32進出の可能性は残るため、大幅なメンバー変更を行う可能性も考えられる。ところが堂安は「森保さんの考えとして、勝ちに行くということを皆さんの前でも言っていると思う」と言い、勝利にこだわる指揮官の姿勢を自らの言葉で代弁した。
「どのメンバーを選ぼうと、変更しようと、そのまま行こうと、それが監督の思う勝つためのベストメンバー。この代表選手に休憩なんて言葉はないと思うし、次の試合への調整なんてない。目の前の試合に勝つためのメンバーを監督が選んでくれると信じているし、選手たちも期待に応えるだけ。どんな状況、どんな使われ方であろうと、どの選手も受け入れる体制が今の代表にはある。TeamCamでも話したけど、この大会はそういうエゴを出す大会じゃないということは全選手が認識している。『それしたいヤツは大会終わってからしてくれ』と。これはそういう大会じゃない。それは全員がわかっている」
その姿勢はエースナンバーを背負う自らが率先して体現するつもりだ。「どんな状況で使われてもチームのためにやるということは変わっていない。勝つためには何でもする。何でも犠牲にする覚悟はできているので、身体を張って頑張りたい」。目標ははるか遠くの世界一。勝利に飢える日本の10番は2試合の結果にも慢心せず、闘志燃え盛るままグループリーグ最終戦に乗り込む。
(取材・文 竹内達也)
今大会開幕2試合に右ウイングバックで先発し、攻守にわたる献身的な働きで1勝1分けの好発進に貢献した堂安。その振る舞いには森保一監督からも、チームメートからも絶大な信頼が寄せられており、前日22日には長友が「あの10番があのプレーをやっている。絶対に点を取りたいはずなのに、そういうエゴとかを考えず、チームのために徹して戦っている」と称えながら「絶対いつかチャンスのときにボールがこぼれてきて、彼がすべてを持っていくでしょう。それが堂安律だと。ここで皆さんに伝えておきたい」と話していた。
「今は自分の得点よりもチームが勝つことのプライオリティ(優先順位)が高いというのは本当に隠さず皆さんに伝えているつもり。自分のゴールよりもチームの勝利というのは本当に変わっていない。ただ、本当に自分のゴールが必要な時が必ず来ると思っているし、必ずこぼれてくるという謎の自信はある。全く心配していないですね」
第2戦チュニジア戦の試合後にも「もちろんゴールやアシストで勝たせるのが僕の理想の10番。でもそれができないとなった時にどうチームに貢献できるかを考えながらやっている」と述べ、得点と勝利の優先順位を強調していた堂安。いまは一選手としての理想を追い求めるより、日本代表の勝利への思い心に刻まれているようだ。
「日本代表として他の国に負けるつらさを経験してきたし、試合に負けたくない。目の前の相手が喜んでいる姿がどうしても気に食わないので、全ての試合に勝ちたい。どんな強豪国であれ、どんな有名選手であれ、僕たちが勝って、僕たちが喜ぶ。僕たちがウィナーとしてピッチを去りたい思いは常にこの代表として3年半、特に芽生えてきた。勝利にこれほど飢えていることは今までのサッカー人生でもなかった。勝ちたいですね」
その思いは2日後に控える第3戦スウェーデン戦でも変わらない。日本代表は開幕2試合で勝ち点4を獲得しており、引き分け以上でグループリーグ自力突破が決まるという状況。また敗れてもラウンド32進出の可能性は残るため、大幅なメンバー変更を行う可能性も考えられる。ところが堂安は「森保さんの考えとして、勝ちに行くということを皆さんの前でも言っていると思う」と言い、勝利にこだわる指揮官の姿勢を自らの言葉で代弁した。
「どのメンバーを選ぼうと、変更しようと、そのまま行こうと、それが監督の思う勝つためのベストメンバー。この代表選手に休憩なんて言葉はないと思うし、次の試合への調整なんてない。目の前の試合に勝つためのメンバーを監督が選んでくれると信じているし、選手たちも期待に応えるだけ。どんな状況、どんな使われ方であろうと、どの選手も受け入れる体制が今の代表にはある。TeamCamでも話したけど、この大会はそういうエゴを出す大会じゃないということは全選手が認識している。『それしたいヤツは大会終わってからしてくれ』と。これはそういう大会じゃない。それは全員がわかっている」
その姿勢はエースナンバーを背負う自らが率先して体現するつもりだ。「どんな状況で使われてもチームのためにやるということは変わっていない。勝つためには何でもする。何でも犠牲にする覚悟はできているので、身体を張って頑張りたい」。目標ははるか遠くの世界一。勝利に飢える日本の10番は2試合の結果にも慢心せず、闘志燃え盛るままグループリーグ最終戦に乗り込む。
(取材・文 竹内達也)