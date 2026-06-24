C・ロナウドが史上初の6大会連続ゴール! ポルトガル、41歳エースの2発を含む計5得点でウズベキスタンに大勝
[6.24 北中米W杯GL第2節 ポルトガル 5-0 ウズベキスタン ヒューストン]
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループK第2節が24日に開催され、ポルトガル代表が初出場のウズベキスタン代表に5-0で勝利した。今大会初白星を手にし、暫定首位に浮上。第3節は28日に行われ、ポルトガルはコロンビア代表、ウズベキスタンはコンゴ民主共和国と戦う。
ポルトガルは初戦のコンゴ民主共和国戦で1-1のドローと不本意な結果に終わったが、その鬱憤を晴らすように前半から攻撃を爆発させる。
開始6分、右サイドでMFペドロ・ネトのバックパスを受けたDFジョアン・カンセロが縦に運び、ペナルティエリア右脇から折り返す。ニアのFWクリスティアーノ・ロナウドが右足のボレーで押し込み、今大会初ゴールを挙げた。41歳のエースは史上初の6大会連続得点を記録。W杯の歴史を塗り替えた。
前半17分にはペナルティアーク内でのFKからキッカーのDFヌーノ・メンデスが左足でゴール左下に突き刺し、追加点をマーク。N・メンデスの横で蹴る気満々の雰囲気を出していたC・ロナウドの“名演技”も光った。
一方、コロンビアとの第1戦を1-3で落としたウズベキスタンは、前半29分にMFアジズジョン・ガニエフの完璧なミドルシュートで1点を返したかに思われたが、VARの介入で直前にMFアボスベク・ファイズラエフのカンセロに対するファウルがあったとされ、ゴールを取り消される。
そしてウズベキスタンに傾きかけた流れを、この男が引き戻す。
前半39分、カウンターから中央のMFブルーノ・フェルナンデスがドリブルで攻め上がり、右前方へスルーパス。ペナルティエリア右に走り込んだC・ロナウドが右足でゴール左に流し込み、この日2得点目で3-0とした。
C・ロナウドの活躍により、前半でほぼ試合を決定づけたポルトガル。ハーフタイム明けからも主導権を譲らず、後半15分に4点目を奪う。
右CKからキッカーのB・フェルナンデスが右足で低いクロスを送ると、ニアの密集を抜けたボールがDFアブドゥコディル・フサノフとGKアブドゥヴォヒド・ネマトフに当たってネットを揺らし、記録はオウンゴールとなった。
さらに後半42分、右サイドでの崩しからDFネウソン・セメドがグラウンダーのクロス。複数のマークを引きつけたC・ロナウドには合わないが、こぼれ球をフリーのFWラファエル・レオンが右足で豪快に蹴り込み、5-0とした。
ポルトガルは圧巻のゴールラッシュを見せ、これで1勝1分(勝ち点4)。ウズベキスタンは大量失点での2連敗となった。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループK第2節が24日に開催され、ポルトガル代表が初出場のウズベキスタン代表に5-0で勝利した。今大会初白星を手にし、暫定首位に浮上。第3節は28日に行われ、ポルトガルはコロンビア代表、ウズベキスタンはコンゴ民主共和国と戦う。
ポルトガルは初戦のコンゴ民主共和国戦で1-1のドローと不本意な結果に終わったが、その鬱憤を晴らすように前半から攻撃を爆発させる。
前半17分にはペナルティアーク内でのFKからキッカーのDFヌーノ・メンデスが左足でゴール左下に突き刺し、追加点をマーク。N・メンデスの横で蹴る気満々の雰囲気を出していたC・ロナウドの“名演技”も光った。
一方、コロンビアとの第1戦を1-3で落としたウズベキスタンは、前半29分にMFアジズジョン・ガニエフの完璧なミドルシュートで1点を返したかに思われたが、VARの介入で直前にMFアボスベク・ファイズラエフのカンセロに対するファウルがあったとされ、ゴールを取り消される。
そしてウズベキスタンに傾きかけた流れを、この男が引き戻す。
前半39分、カウンターから中央のMFブルーノ・フェルナンデスがドリブルで攻め上がり、右前方へスルーパス。ペナルティエリア右に走り込んだC・ロナウドが右足でゴール左に流し込み、この日2得点目で3-0とした。
C・ロナウドの活躍により、前半でほぼ試合を決定づけたポルトガル。ハーフタイム明けからも主導権を譲らず、後半15分に4点目を奪う。
右CKからキッカーのB・フェルナンデスが右足で低いクロスを送ると、ニアの密集を抜けたボールがDFアブドゥコディル・フサノフとGKアブドゥヴォヒド・ネマトフに当たってネットを揺らし、記録はオウンゴールとなった。
さらに後半42分、右サイドでの崩しからDFネウソン・セメドがグラウンダーのクロス。複数のマークを引きつけたC・ロナウドには合わないが、こぼれ球をフリーのFWラファエル・レオンが右足で豪快に蹴り込み、5-0とした。
ポルトガルは圧巻のゴールラッシュを見せ、これで1勝1分(勝ち点4)。ウズベキスタンは大量失点での2連敗となった。