静岡県内の学生（中学生〜大学生等）に朗報です！ JR東海が、夏の「東京ディズニーリゾート」へのお出かけに特化した超おトクな学割きっぷ「静岡ユース★おでかけきっぷ（静岡ユースおでかけきっぷ）」を昨年に続き発売します。

東海道新幹線「こだま」の往復が最大7,940円引き（通常運賃の半額以下）になる圧倒的なコストパフォーマンスに加え、今夏は運行開始したばかりの東京ディズニーシー25周年記念車両「Sparkling Dreams Shinkansen」に格安で乗れるチャンスも。

本記事では、「いつから買える？」「対象となる学生の条件は？」「どうやって特別車両を狙う？」といった購入前の必須知識から、パークの最新夏イベント攻略法までを分かりやすく解説します。

学生必見！ 夏のディズニーをおトクに楽しむ新幹線きっぷ

JR東海が夏季限定・枚数限定で発売する「静岡ユース★おでかけきっぷ」は、学生を対象に東海道新幹線「こだま」号の普通車自由席を利用して東京ディズニーリゾートへお得にアクセスできる商品です。

利用期間は2026年7月18日（土）から8月6日（木）、および8月17日（月）から8月30日（日）に設定されており、夏休みの期間を広くカバーしています。有効期間は2日間で、期間内にパークチケットの利用日が含まれていることが条件となります。

最大7,940円お得！圧倒的な割引率と対象区間

利用区間と往復の発売金額（画像：JR東海）

このきっぷの最大の魅力は、その驚異的な割引額にあります。設定されている利用区間と往復の発売額を見ると、例えば三島〜東京は往復4,000円で通常より4,140円おトク、静岡〜東京は往復6,000円で5,880円おトクです。最も割引額が大きい掛川発着は往復7,000円で、通常より7,940円も安く移動できます。

発売条件として、大学（大学院）・短大・各種専門学校・高等学校・中学校に在籍し、きっぷの利用期間中に有効な学生証と「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」のパークチケットの提示が必須です。発売期間は6月18日から8月28日までですが、乗車日の1ヶ月前から前日までの発売となり、乗車当日には購入できないため事前の計画が不可欠です。

今年はTDS25周年特別新幹線に乗れるかも!?

「ジュビリーブルー」カラーが目を引く「Sparkling Dreams Shinkansen」（画像：鉄道チャンネル）

そして2026年の今夏、このきっぷを利用する学生たちにとって見逃せない最大のトピックが、6月19日（金）に運行を開始したばかりの東京ディズニーシー25周年連動・特別塗装車両「Sparkling Dreams Shinkansen（スパークリングドリーム新幹線）」に乗車できる可能性があるという点です。この夢のような新幹線は「のぞみ」ではなく、主に「ひかり」や、本きっぷの乗車対象である「こだま」として東京〜新大阪間を運行します。つまり、JR東海の公式サイトで公開される運行スケジュールを事前に確認し、ジュビリーブルーに染まった特別車両が充当される「こだま」のダイヤに合わせて旅程を組めば、格安のきっぷ代でありながら、全席限定ヘッドカバーやキャラクター装飾に彩られた最高にスペシャルな新幹線でディズニーへ向かうという、今年だけの奇跡的な体験が叶うのです。

【参考】【レポート】 ディズニーシー25周年記念「スパークリングドリーム新幹線」特別な外観や限定車内装飾など、詳細ダイヤも解説！6/19運行開始 （※2026年6月掲載） https://tetsudo-ch.com/13030792.html

新イベント「サマー・クールオフ」で最高の思い出を

「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」

きっぷの目的地である東京ディズニーリゾートでは、2026年7月2日（木）から9月14日（月）まで、スペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催します。

東京ディズニーランドでは、パレードルートでのびしょ濡れプログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」を今年も公演します。さらに、アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」は、期間限定でMrs. GREEN APPLEの「Carrying Happiness」がオリジナルソングに加わり、気分を一層盛り上げます。

東京ディズニーシーでも「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」を実施。大量の水とMrs. GREEN APPLEの楽曲に乗せたスプラッシュタイムで爽快な体験が待っています。

【参考】ディズニー×Mrs. GREEN APPLEが2026年もコラボ！ 限定「びしょ濡れ」アトラクションとアクアトピア最後の夏、期間限定パスポートも攻略！（※2026年5月掲載）https://tetsudo-ch.com/13028332.html

事前に確認したい「5つの鉄則」おさらい

1.誰が使える？

中学生・高校生・大学生・専門学校生など（※購入・乗車時に「学生証」と「ディズニーのチケット」を提示）

2. いつから買える？

乗車日の1ヶ月前〜「前日」まで（※当日の駅窓口では購入不可）

3. 売り切れはある？

「席数（枚数）限定」。お盆を外した週末などは早めの確保が鉄則。

4. 同伴の親（大人）は使える？

使用不可。（※同行する場合は「EX早特」などを別途予約）

5. 最大の裏ワザ

乗車前日にJR東海公式サイトで発表される「Sparkling Dreams Shinkansen」の運行ダイヤを見て、翌日の該当する『こだま』を前日滑り込みで購入すれば、最安値でディズニー特別新幹線に乗車できるチャンスも！

浮いた新幹線代でお土産をもう1つ増やすか、それともちょっと贅沢なパークフードを頬張るか。お財布に優しい「静岡ユース★おでかけきっぷ」が、今年の夏、いつもの仲間と過ごす、とびきり特別な1日の背中を押してくれるはずです。きっぷの確保はお早めに！

（TOP画像：鉄道チャンネル ⒸDisney）

鉄道チャンネル編集部

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