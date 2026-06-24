三越伊勢丹グループが“お中元”としてオンラインで販売しているサッカーアルゼンチン代表FWリオネル・メッシの直筆サイン入りユニホームが23日までに完売した。スペイン1部バルセロナ時代のユニホームで、73万9200円（税込み）と超高額だが、用意された販売点数（数は非公開）に達した。

サッカーW杯北中米大会に出場中のメッシは、22日に1次リーグ2戦目のオーストリア戦で2得点。W杯通算得点を18に伸ばし、単独で歴代最多となった。大会連覇を目指すメッシは今大会、2試合で早くも5得点と大爆発中。三越伊勢丹の担当者は本紙の取材に「16日のアルジェリア戦でハットトリックを決めた後に人気が加速し、完売となりました」と明かした。

三越伊勢丹では今年、4年に1回のサッカーの祭典に合わせ、世界の有名サッカー選手6人の“直筆サイン入りお中元”を用意。W杯出場選手では、やはり大スターのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（41）、日本代表MF伊東純也（33）、今大会注目株のノルウェーFWアーリング・ハーランド（25）、スペインの新星FWラミン・ヤマル（18）。さらに、ケガで代表入りはならなかったが日本には欠かせないMF三笘薫（29）。5月20日の発売当初は三笘やヤマルが人気で、11日にW杯が開幕すると「各選手とも、2倍で動き出しました」（同担当者）という。

ロナウドのみユニホームではなく、マンチェスター・ユナイテッドでハットトリックを決めた際のグラフィックアートで、今回最高額の77万円（税込み）。メッシは価格ではロナウドの後塵（こうじん）を拝したが売り上げでは6人の中で最速で完売した。

三越伊勢丹は、いずれも自分自身へのご褒美の需要も見込んでいた。メッシの73万円超えは確かに破格。ただ、このまま得点を重ねアルゼンチンを大会連覇に導けば、このお中元は値段がつけられないほどの“家宝”に化ける可能性もある。

《大のメッシファン 小柳ルミ子「歴史がつくられた」》メッシの大ファンで知られる小柳ルミ子（73）は23日、W杯史上最多ゴールの偉業達成に喜びを爆発させた。自身のブログで「何なんでしょー、この男（ひと）は。今日、歴史がつくられました。私はその歴史の目撃者となりました」と感嘆。世界のプロリーグなど年間2000試合を観戦するサッカー通は「17歳でデビューしたあなたの仕事を22年間見てこられたことを幸せに思います。そしてあなたを愛し尊敬してきたことを誇りに思います」と熱い思いをつづった。