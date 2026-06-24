Googleは2026年6月中旬にAndroid 17を公開し、まずは自社のPixelスマートフォン向けに配信を開始しました。しかし、Pixel 6a〜10シリーズのユーザーから「タッチスクリーンの不具合」「5G接続の消失」「Wi-Fiでのアプリ不具合」という報告が大手掲示板Redditで相次いでいます。

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タッチスクリーンの誤動作

一部のユーザーからは、スマートフォンがランダムなタイミングでタップやスワイプに反応しなくなるという声が上がっています。さらに奇妙な現象として「ジェスチャー反転（gesture inversion）」も発生しており、上にスワイプすると画面が下へスクロールし、その逆も起きるという状態です。

この問題はPixel 7〜10シリーズまで幅広く影響が及んでいます。一部のユーザーは、スムーズディスプレイ機能（可変リフレッシュレート設定）を一度オフにしてから再びオンにすることで一時的に改善することを確認していますが、確実な解決策には至っていません。

Googleの公式アカウントはこの問題を認識していることをRedditで表明していますが、具体的な修正スケジュールは現在のところ不明のままです。

5GおよびWi-Fi接続の問題

さらに多くのユーザーが、アップデート後に5G接続を完全に失ったと報告しています。この現象は特にPixel 9 Pro、9 Pro XL、8 Pro、8a、さらには一部の6aモデルで多く確認されており、端末がLTEに切り替わったり、通信圏外になったりしています。

また、再起動後にeSIMプロファイルが消失したり、Wi-Fiネットワークへ自動再接続できなくなったりする問題も発生しています。加えて、Googleアプリ、YouTube、Gmailなど、複数の同社製アプリがWi-Fi接続時に正常に読み込めなくなったり、動作が不安定になったりするケースも報告されています。

現時点でPixelコミュニティのモデレーター（Googleの公式スタッフ）が推奨している回避策は次の通りです。

「設定」→「システム」→「リセット オプション」→「モバイルネットワーク設定をリセット」

これを実行すると、Wi-Fi、Bluetooth、モバイルデータの設定が初期化されます（アプリや個人データは削除されません）。そのため各種設定をやり直す必要がありますが、多くのユーザーがこれにより5G接続が復旧したと報告しています。

これまでGoogleは、月次アップデートでこの種のPixelスマートフォンの不具合を迅速に修正してきた実績があり、すでに適切なアップデートが準備中である可能性もあります。ともあれ、Googleの公式発表を待ちたいところです。

Source: Reddit(1), Reddit(2), Android Authority

via: Gizmochina

Image: Triyansh Gill／Unsplash

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