日本代表は２２日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、２５日（日本時間２６日）にダラス競技場で行われる最終第３戦のスウェーデン戦に向けた練習を始めた。決勝トーナメント進出には引き分け以上、１位通過には勝利が求められる一戦で、ＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝は、スウェーデンの強力な“２トップ封じ”を決意。過度に情報を入れすぎず、対応していくイメージを膨らませた。

無失点で勝利したチュニジア戦から２日。日本の守護神・鈴木彩は早くも次の一戦へ切り替えていた。「次はより攻撃が強烈になると思うので、より難しい試合が想定される。相手のシュート、ロングボールの部分で準備をしっかりしたい」。そう話す姿は２３歳ながら風格が漂う。

スウェーデンの警戒ポイントは明確。ともにイングランド・プレミアリーグでプレーするヨケレス（アーセナル）、イサク（リバプール）の２大エースだ。初戦のチュニジア戦ではそろってゴール。オランダ戦でも得点こそ奪えなかったが、迫力ある攻撃で相手ゴールを脅かした。

小さい頃から自己分析力にたけている鈴木彩。被枠内シュートが０だったチュニジア戦からもヒントを得ていた。前半３分に、ペナルティーエリア左外から打たれた枠外のミドルシュートを振り返り「あの場面も普通だったらシュートを狙う場所ではなかったが、スウェーデンのストライカーは狙ってくる」と警戒。「シュートの準備を常にすることを心がけたい」とイメージする。

膨大なデータがある現代は、相手を徹底的に研究する選手も珍しくない。その中で鈴木彩は、あえてデータに頼りすぎないようにしているという。「世界レベルの選手は何をするか分からない」。先入観にとらわれると、利き足ではない逆足からのシュートに反応が遅れるケースがある。サポートメンバーの吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）とも意気投合した内容だ。

１位通過を狙うには、得失点差も鍵を握る。鈴木が日本の防波堤として、どんなシュートも防いでみせる。

◆ビクトル・ヨケレス（Ｖｉｋｔｏｒ Ｇｙｏｋｅｒｅｓ） １９９８年６月４日、スウェーデン・ストックホルム出身。ブライトン（イングランド）などを経て、２３年に加入したスポルティング（ポルトガル）で覚醒。２シーズン連続で得点王に輝き、チームをリーグ連覇に導く。２５年７月にアーセナル（イングランド）に移籍。クラブのレジェンドであるアンリと同じ背番号１４を着用するなど期待され、今季１４得点で名門の２２年ぶりのリーグ優勝に貢献した。身長１８７センチ、体重８６キロ。

◆アレクサンデル・イサク（Ａｌｅｘａｎｄｅｒ Ｉｓａｋ） １９９９年９月２１日、スウェーデン・ソルナ出身。１６歳で地元クラブからプロデビュー。ドイツ、オランダのクラブを経て、２０１９年夏にスペインのレアル・ソシエダードに移籍。２２年にイングランド・プレミアリーグのニューカッスルに移籍して得点を重ね、２５年９月にリバプールに加入した。同年１２月に足首などを負傷して手術を受けたが、今年４月に復帰した。身長１９２センチ、体重７７キロ。