日本代表は２２日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、２５日（日本時間２６日）にダラス競技場で行われる最終第３戦のスウェーデン戦に向けた練習を始めた。笑顔が多かった練習の雰囲気が表すように、チームは決勝トーナメント進出に大きく前進した。どの相手と当たるか通過順位が注目される中、主将のＤＦ板倉滉は「もちろんそういう情報も頭に入れるが、次の試合で調整できるかと言われたら絶対にできない。決勝まであと６試合、次の試合も大事になってくる」と、目の前の一戦を見据えた。

チームは１勝１分けの勝ち点４。総得点の差でオランダに次いでＦ組２位につける。２位抜け以上で決勝トーナメントの対戦国の対象となるＣ組が現時点の順位で推移すれば、１位抜けはＦＩＦＡランク６位のモロッコ、２位抜けは最多５回の優勝を誇る同５位のブラジルと当たる。

スウェーデンに敗れれば３位の可能性も。その場合、８３・６％の高確率で優勝候補のフランスなどが入ったＩ組１位との対戦枠に割り振られる。板倉とともにスウェーデン戦に先発する可能性がある谷口は「１位突破していきたい気持ちがある」と強調。イサク、ヨケレスといった世界的ストライカーとの対峙（たいじ）へ「やりがいはすごくある。バトルして存在感を示したい」と意気込んだ。