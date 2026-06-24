阪神の下村海翔投手（２４）と伊原陵人投手（２５）が２３日、１軍に合流した。下村は２８日の広島戦、伊原は２７日の同戦（いずれもマツダ）で先発することが有力となった。

右肘のトミー・ジョン手術から回復して３年目の下村は再発防止を最優先にして、慎重に復帰プランを歩んできた。ファームでは４試合の登板で防御率２・２５。先発した前回２１日のオリックス戦では七回１死まで無安打に封じる快投で、７回１安打無失点の好投を示していた。

試合前練習に参加した下村はキャッチボール、ポール間走などで調整。「今、体自体は健康なので順調にステップアップできているかな」と現状をプラスに捉えた。リハビリ組から外れ、１６日から１８日までは１軍練習に参加。２０２３年度ドラフト１位右腕のデビューは、刻一刻と近づいている。

伊原は４月１９日の中日戦（甲子園）で腰部の張りを訴えて交代。そのままリハビリ組で復帰を目指してきた。６月３日のファーム・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）で実戦復帰して以降は順調に歩みを進め、そこから３試合、計１３イニングで１失点と安定感を見せていた。

さらに左腕は昨季、広島戦６試合に登板して３勝１敗、防御率２・１７と好相性を誇っており、期待が高まる。チームはリーグ戦再開後、順調な滑り出し。ドラフト１位投手２人を投入して、白星を重ねていく。