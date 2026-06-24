Netflix、アヌシー国際アニメーション映画祭で日本アニメ新作情報を一挙発表 『フールナイト』や『THE ONE PIECE』など
動画配信サービスの世界最大手「Netflix」は現地時間23日、フランスで開催中の世界最大規模のアニメーション映画祭「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」で行われたスタジオフォーカスのパネルにおいて、今後配信を予定する新作アニメ作品の最新情報を一挙公開した。
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今回発表されたのは、人気漫画『フールナイト』のアニメ化決定をはじめ、京都アニメーション最新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』、手塚治虫原案の『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』、そして新アニメシリーズ『THE ONE PIECE』など、日本発アニメばかり。世界中のアニメファンから大きな注目を集めた。
なかでも大きな話題となったのが、「ビッグコミックスペリオール」（小学館）で連載中の安田佳澄による人気漫画『フールナイト』のアニメ化だ。2026年にNetflixで世界独占配信されることが発表され、ティーザー予告編とティザービジュアルが公開された。
本作は、ぶ厚い雲に覆われ、冬と夜ばかりになった未来の地球を舞台に、人間を植物へと変える技術“転花”によって得られるわずかな酸素に依存する社会を描くディストピア作品。
原作は、日本で「このマンガがすごい！2023」にランクインし注目を集めただけでなく、フランスの「Japan Expo Award（DARUMA賞）2023」で最優秀サスペンス賞を受賞するなど、国内外で高く評価されている。
アニメーション制作はガンダムシリーズで国境を越えて支持を集めるサンライズと、『魔法少女まどか☆マギカ』や〈物語〉シリーズなど、独自の表現手法で世界を魅了するシャフトが初タッグを組み、主人公・神谷トーシロー役を内山昂輝、幼なじみの蓬莱ヨミコ役を寿美菜子が務める。
解禁されたPVでは、ハイクオリティな映像と重厚で期待感をあおる劇伴で、厳しい環境でも必死に生きる登場人物たちの感情描写を繊細かつ緻密に表現。主人公・神谷トーシローの切実な想いが込もった独白や、施術台に横たわる「霊花」を真っ直ぐ見つめる蓬莱ヨミコの姿、転花が進行して自分の意志で話すことも動くこともできなくなった霊花など、一足先に作品の世界観を堪能できるPVとなっている。
原作者の安田はアニメ化について、「『無機質なオフィスに観葉植物が並んでる』その景色が見たくてフールナイトという作品の建築は始まりました。計画性もなしに好きな部屋を作り続け、建物は歪み、しかし崩れずなんとかアニメ化にたどり着きました。全てはフールナイトを支えてくださった世界中の読者様のおかげです。心からありがとうございます。そして標高が高くなった今、アニメを通じてより遠くの人にも見つけていただければこれ幸いでございます」とコメントを寄せている。
また、京都アニメーションの最新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』からは新たな場面写真が解禁。蒸気機関のみが発達したもうひとつの20世紀京都を舞台に、夢を失った少年と少女が“電氣目録”の謎を追う物語で、7月5日より世界独占配信される。
さらに、手塚治虫の名作漫画『リボンの騎士』を原案としたNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』からも新場面写真が公開された。主人公サファイアが故郷を滅ぼした脅威に立ち向かう姿が描かれており、8月8日の世界独占配信に向け期待が高まっている。
監督は、業界屈指のアニメーターとして注目され、本作が初の長編監督作品となる五十嵐祐貴。声優には、主人公サファイア役にサーヤ（ラランド）、サファイアを支える友人パイン役に小林星蘭、サファイアを利用しようとするベルベット役に内山昂輝、サファイアのお付きの婆やジルコ役に新谷真弓が名を連ねる。
主題歌は、BTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部と、supercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する“INCS TOENTER”による初タッグから誕生した期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」の記念すべきプレデビュー曲「Reborn」に決定した。
そして、尾田栄一郎の人気漫画『ONE PIECE』を“東の海（イーストブルー）編”から新たに映像化する『THE ONE PIECE』からは、第1話「ROMANCE DAWN ―冒険の夜明け―」のエピソードアートが解禁された。
ルフィの名せりふ「海賊王におれはなる!!!!」を想起させる力強いビジュアルとなっており、新たな冒険の幕開けを予感させる内容。会場では第1話冒頭1分も上映され、大きな歓声を集めた。なお、日本時間24日に開催される「Next on Netflix Animation」パネルではティーザー映像も初公開される予定だ。
Netflixは、190以上の国と地域において、最大34言語での吹き替えや字幕対応を通じて、アニメ作品を配信している。2025年上半期時点で同サービスの利用世帯の半数以上にあたる約1億5000万世帯（推定3億人以上）がアニメを視聴しており、年間アニメ視聴回数は15億回を突破。日本アニメは世界的な存在感をさらに強めている。
“アニメ”への熱量が世界中で高まる中、同映画祭で発表された数々の新作は、日本アニメのさらなる世界展開を象徴するラインアップとなった。
このほか、『スパイダーマン：スパイダーバース』などのアニメーション作品で声優としても活躍する俳優ブライアン・タイリー・ヘンリーが主演・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『Bass X Machina: バスXマキナ』（近日世界独占配信）からは場面写真が解禁。
実在した伝説の保安官バス・リーブスの生涯にインスピレーションを受けて作られた本作。無法地帯と化した荒野で、家族を守るため「裁判官」、「陪審員」、「死刑執行人」の3役を一人で背負うことになった父親の過酷でバイオレンスな戦いと葛藤が描かれる。
また、『LOGAN/ローガン』『ブレードランナー 2049』の脚本家マイケル・グリーンらが江戸時代を舞台に、異国の血を引く剣の達人が、仮の姿で世を忍びながら復讐を企てる姿を描くNetflixシリーズ『BLUE EYE SAMURAI/ブルーアイ・サムライ』シーズン2（近日世界独占配信）から、鋭い碧眼の奥に復讐への執念をにじませる主人公ミズの姿をとらえた場面写真が解禁された。
（C）安田佳澄／小学館／「フールナイト」製作委員会
（C）結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会
（C）ツインエンジン
（C）尾田栄一郎／集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会
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今回発表されたのは、人気漫画『フールナイト』のアニメ化決定をはじめ、京都アニメーション最新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』、手塚治虫原案の『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』、そして新アニメシリーズ『THE ONE PIECE』など、日本発アニメばかり。世界中のアニメファンから大きな注目を集めた。
本作は、ぶ厚い雲に覆われ、冬と夜ばかりになった未来の地球を舞台に、人間を植物へと変える技術“転花”によって得られるわずかな酸素に依存する社会を描くディストピア作品。
原作は、日本で「このマンガがすごい！2023」にランクインし注目を集めただけでなく、フランスの「Japan Expo Award（DARUMA賞）2023」で最優秀サスペンス賞を受賞するなど、国内外で高く評価されている。
アニメーション制作はガンダムシリーズで国境を越えて支持を集めるサンライズと、『魔法少女まどか☆マギカ』や〈物語〉シリーズなど、独自の表現手法で世界を魅了するシャフトが初タッグを組み、主人公・神谷トーシロー役を内山昂輝、幼なじみの蓬莱ヨミコ役を寿美菜子が務める。
解禁されたPVでは、ハイクオリティな映像と重厚で期待感をあおる劇伴で、厳しい環境でも必死に生きる登場人物たちの感情描写を繊細かつ緻密に表現。主人公・神谷トーシローの切実な想いが込もった独白や、施術台に横たわる「霊花」を真っ直ぐ見つめる蓬莱ヨミコの姿、転花が進行して自分の意志で話すことも動くこともできなくなった霊花など、一足先に作品の世界観を堪能できるPVとなっている。
原作者の安田はアニメ化について、「『無機質なオフィスに観葉植物が並んでる』その景色が見たくてフールナイトという作品の建築は始まりました。計画性もなしに好きな部屋を作り続け、建物は歪み、しかし崩れずなんとかアニメ化にたどり着きました。全てはフールナイトを支えてくださった世界中の読者様のおかげです。心からありがとうございます。そして標高が高くなった今、アニメを通じてより遠くの人にも見つけていただければこれ幸いでございます」とコメントを寄せている。
また、京都アニメーションの最新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』からは新たな場面写真が解禁。蒸気機関のみが発達したもうひとつの20世紀京都を舞台に、夢を失った少年と少女が“電氣目録”の謎を追う物語で、7月5日より世界独占配信される。
さらに、手塚治虫の名作漫画『リボンの騎士』を原案としたNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』からも新場面写真が公開された。主人公サファイアが故郷を滅ぼした脅威に立ち向かう姿が描かれており、8月8日の世界独占配信に向け期待が高まっている。
監督は、業界屈指のアニメーターとして注目され、本作が初の長編監督作品となる五十嵐祐貴。声優には、主人公サファイア役にサーヤ（ラランド）、サファイアを支える友人パイン役に小林星蘭、サファイアを利用しようとするベルベット役に内山昂輝、サファイアのお付きの婆やジルコ役に新谷真弓が名を連ねる。
主題歌は、BTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部と、supercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する“INCS TOENTER”による初タッグから誕生した期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」の記念すべきプレデビュー曲「Reborn」に決定した。
そして、尾田栄一郎の人気漫画『ONE PIECE』を“東の海（イーストブルー）編”から新たに映像化する『THE ONE PIECE』からは、第1話「ROMANCE DAWN ―冒険の夜明け―」のエピソードアートが解禁された。
ルフィの名せりふ「海賊王におれはなる!!!!」を想起させる力強いビジュアルとなっており、新たな冒険の幕開けを予感させる内容。会場では第1話冒頭1分も上映され、大きな歓声を集めた。なお、日本時間24日に開催される「Next on Netflix Animation」パネルではティーザー映像も初公開される予定だ。
Netflixは、190以上の国と地域において、最大34言語での吹き替えや字幕対応を通じて、アニメ作品を配信している。2025年上半期時点で同サービスの利用世帯の半数以上にあたる約1億5000万世帯（推定3億人以上）がアニメを視聴しており、年間アニメ視聴回数は15億回を突破。日本アニメは世界的な存在感をさらに強めている。
“アニメ”への熱量が世界中で高まる中、同映画祭で発表された数々の新作は、日本アニメのさらなる世界展開を象徴するラインアップとなった。
このほか、『スパイダーマン：スパイダーバース』などのアニメーション作品で声優としても活躍する俳優ブライアン・タイリー・ヘンリーが主演・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『Bass X Machina: バスXマキナ』（近日世界独占配信）からは場面写真が解禁。
実在した伝説の保安官バス・リーブスの生涯にインスピレーションを受けて作られた本作。無法地帯と化した荒野で、家族を守るため「裁判官」、「陪審員」、「死刑執行人」の3役を一人で背負うことになった父親の過酷でバイオレンスな戦いと葛藤が描かれる。
また、『LOGAN/ローガン』『ブレードランナー 2049』の脚本家マイケル・グリーンらが江戸時代を舞台に、異国の血を引く剣の達人が、仮の姿で世を忍びながら復讐を企てる姿を描くNetflixシリーズ『BLUE EYE SAMURAI/ブルーアイ・サムライ』シーズン2（近日世界独占配信）から、鋭い碧眼の奥に復讐への執念をにじませる主人公ミズの姿をとらえた場面写真が解禁された。
（C）安田佳澄／小学館／「フールナイト」製作委員会
（C）結城弘・京都アニメーション／明滋電氣商工会
（C）ツインエンジン
（C）尾田栄一郎／集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会
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