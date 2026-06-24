「批判も厳しく、難しい１週間だった」C・ロナウドが偉業達成後に本音。「すべて無視している」胸中を明かす【W杯】
ポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第２節でウズベキスタン代表と対戦し、５−０で大勝した。主将クリスティアーノ・ロナウドは２ゴールを挙げ、史上初となるW杯６大会連続得点を達成。試合後には、ここ数日の批判に対する思いも明かしている。
開始６分、ジョアン・カンセロのクロスに右足で合わせて先制点を奪ったロナウドは、39分にもブルーノ・フェルナンデスのスルーパスから追加点をマーク。この得点でワールドカップ通算10ゴールに到達し、ポルトガルのレジェンド、エウゼビオの記録を上回った。
ポルトガル紙『ディアリオ・デ・ノティシアス』によれば、試合後のC・ロナウドはチームのパフォーマンスを称賛。「チームは素晴らしいプレーを見せ、多くの選手が互いに密接に連係していた」と振り返った。
また、17分に直接FKを決めたヌーノ・メンデスについても言及。「ヌーノには『強く蹴れ』と伝えた。我々は家族のようなチームだし、相手はそれを予想していなかった」と明かした。
一方で、自身は無得点に終わった初戦のコンゴ戦（１−１）を終えてからの１週間は厳しい状況だったことも認めている。
「私たちは状況をコントロールできなかったし、批判も厳しく、難しい１週間だった」
それでも、外部からの雑音に振り回されることはなかったという。
「外部からの批判はすべて無視している」
さらに、ベテランFWは自身の経験の大きさを強調した。
「僕には23年のキャリアがある。試合前にその批判について話し、集中していた。僕たちは良い仕事ができたと分かっている」
C・ロナウドは41歳となった今もなお、世界最高峰の舞台でその存在感を見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「止まらない！」歴史を塗り替えるCロナウドの圧巻２ゴール！
開始６分、ジョアン・カンセロのクロスに右足で合わせて先制点を奪ったロナウドは、39分にもブルーノ・フェルナンデスのスルーパスから追加点をマーク。この得点でワールドカップ通算10ゴールに到達し、ポルトガルのレジェンド、エウゼビオの記録を上回った。
また、17分に直接FKを決めたヌーノ・メンデスについても言及。「ヌーノには『強く蹴れ』と伝えた。我々は家族のようなチームだし、相手はそれを予想していなかった」と明かした。
一方で、自身は無得点に終わった初戦のコンゴ戦（１−１）を終えてからの１週間は厳しい状況だったことも認めている。
「私たちは状況をコントロールできなかったし、批判も厳しく、難しい１週間だった」
それでも、外部からの雑音に振り回されることはなかったという。
「外部からの批判はすべて無視している」
さらに、ベテランFWは自身の経験の大きさを強調した。
「僕には23年のキャリアがある。試合前にその批判について話し、集中していた。僕たちは良い仕事ができたと分かっている」
C・ロナウドは41歳となった今もなお、世界最高峰の舞台でその存在感を見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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