【DV夫】骨折した妻を逃がせ！夜逃げ完了まであと少し…予定より早く帰ってきたDV夫との最悪な鉢合わせにスタッフ騒然【作者に聞く】
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DVや家庭問題に苦しむ依頼者の夜逃げを描いた人気シリーズ「夜逃げ屋日記」。作者の宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)が実話をもとに描く本作には、現場で実際に起きた緊迫のエピソードが数多く登場する。今回紹介する第27話では、夜逃げ作業の真っ最中に依頼者のDV夫と鉢合わせるという、スタッフにとっても予想外の事態が描かれている。
現場へ向かうトラックの中で、宮野とドラゴンさんのもとに社長から電話が入る。話によると、依頼者の女性はその日の朝に夫から暴力を受け、足を骨折してしまったという。社長は救急車に同乗し、弁護士への連絡対応に追われていたため、現場での夜逃げ作業は二人に任されることになった。状況は一刻を争う。二人は依頼者を安全な場所へ逃がすため、急いで現場へ向かった。
■順調だった作業が一変！
現場に到着すると、社長が鉢植えの下に隠していた鍵と手紙を発見。夫は友人宅へ出掛けているとの情報だったが、いつ戻るかはわからない。
二人は手分けして荷造りを開始し、約30分で作業を終えた。あとは荷物を運び出すだけ。ところが、そのタイミングで玄関先に人影が現れる。それは帰宅した夫だった。夫は状況を目にするなり、「何しとんじゃ。おのれらあああ！」と怒号を響かせた。突然の事態に現場は一気に緊張感に包まれる。
■妻の手紙で静まったかと思いきや…!?
ドラゴンさんは「オレらは怪しいもんじゃ…」と説明を試みるが、夫は全く耳を貸さない。それどころか物を投げつけてくるなど興奮状態だった。そこで二人は、依頼者である妻から託されていた手紙を渡す。
夫は手紙に目を通すと静かになり、そこに綴られていた妻の苦しみや本音を知ることになる。
ようやく落ち着いたかに見えた。しかし安心したのも束の間だった。夫は無言で奥の部屋へ向かうと、なんと日本刀を手に再び姿を現したのだ！
■鉢合わせは高確率でトラブルに
本作のようなケースについて宮野さんに話を聞くと、「よくあると言うと語弊があるかもしれませんが、全くないわけではありませんし、鉢合わせたら高確率でトラブルになります。黙ってそのままどうぞ夜逃げしてくださいとはなりませんからね…」と語る。
夜逃げの依頼理由はDVが全体の約7割を占めるという。だからこそ現場では、依頼者だけでなくスタッフ自身も危険と隣り合わせになることが少なくない。
『夜逃げ屋日記』には、今回のような緊迫したエピソードのほかにも、実際の現場で起きたさまざまな出来事が描かれている。ページをめくるたびに、夜逃げという仕事の現実と、その裏にある人間ドラマに引き込まれるはずだ。
■取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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