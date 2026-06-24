元マネジャーの女性らに暴力を振るったとして、２件の暴行罪に問われているデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ被告（８６）の初公判が２３日、東京地裁で行われた。

黒のワンピースに真珠のイヤリング、ハイヒールを身に着けて出廷。検察の冒頭陳述後、起訴内容に間違いがないか問われると、首をかしげながら「と、思います」と発言。弁護人は「記憶に曖昧なところはあるが、積極的に否認する趣旨ではない」と述べ、起訴内容をおおむね認めた。

起訴状では、デヴィ被告は昨年２月に飲食店でアシスタントだった女性と口論となり、おしぼりやシャンパングラスを投げつけたとされる。また、同年１０月に動物病院で愛犬が死んだことに激高し、マネジャーだった別の女性の腹や胸を殴り、足のすねを蹴るなどの暴行を加えたとしている。

被告人質問で、デヴィ被告はアシスタントだった女性の発言に対して「瞬間湯沸かし器のようにカッとなって、おしぼりを投げてしまった」と認めたが、グラスを投げつけたことには「手に持っていない」と否定した。

マネジャーだった女性の腹部などを殴ったことに関しては「ありません。『帰ってほしい』と胸の辺りを押したぐらいはあるかもしれないが、彼女の体に触っていない」とし、足のすねを複数回蹴ったことも「両手で犬の遺体を持っていたので、足でドアの方向を指した」と暴行は否定した。

その上で弁護側は、今回の事件を経て社会的制裁を受けたと主張。テレビ出演などのキャンセルで約９０００万円の経済的損失があったとして、情状酌量を求めた。

アシスタントだった女性との示談は成立せず。被害者側の「示談金２００万円と謝罪文のＳＮＳ公開」という要求に対して、デヴィ被告が「２００万円は高額だと思う。謝罪文をＳＮＳで公開するのは、とんでもない話」と感想を述べる場面もあった。