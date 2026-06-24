◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

笑顔はなかった。戸郷翔征投手（２６）は眉間にしわを寄せ、自らを律するかのように、ポンとグラブで体をたたいた。２―０の３回。２死から名原に右中間二塁打を浴びると２者連続四死球で満塁。坂倉に押し出しの四球を与えて１点差に詰められた。それでも、この日の最速１４９キロ直球で小園を中飛。リードを守り切ったが「フォアボールがすごく多かったので、次に修正して入りたいです」。勝利にも口から出たのは反省の言葉だった。

６回１／３、１２０球を投げ５安打３失点で今季初勝利から自身４連勝。自己ワーストタイの６四死球と制球に苦しみながらも試合は作った。７―１の７回には２本の安打と死球で１死満塁で降板となり、悔しさをにじませた。「あれだけ点を取ってくれた中で回の途中で降りることは先発投手として悔しい。野手の方のおかげですし、（大城）卓三さんのリードがよかった」と感謝を口にした。

他競技からも吸収する。「ハイライトとかで見ています」と語るサッカーＷ杯。「競技が違うからこそ勉強にもなることがある」と語り、家での隙間時間には野球以外のスポーツなど、さまざまなジャンルの動画をチェックする。そんな中、一つの言葉が胸に刺さった。「『勝負の神様は細部に宿る』って言葉をＹｏｕＴｕｂｅで見た。この言葉がすごい好き」。元サッカー日本代表の監督・岡田武史氏が残した言葉で「勝敗を分けるのは技術や才能ではなく、小さな行動や準備の積み重ねにある」という意味だ。

戸郷は「感情的になったり、もう少しやれたって後悔したことがたくさんある。どんな時でも手を抜いたらダメ」。この日は２つの犠打を決め、７回の攻撃では四球を選び、続く浦田の二塁打で激走し、スライディングで三塁を陥れた。チャンスをつくり、得点につなげた。投手でも投球以外の細部も手を抜かない積極的な姿も勝利につながった。

昨年、自己ワーストの１０失点を喫するなど０勝３敗だったマツダでの勝利。これで広島戦は通算１０勝（８敗）。「個人的にすごく悔いが残る２５年だったので、まずは払拭できたかなと思う」と右腕。まだまだ満足はできないが、鬼門での白星を力に変える。（水上 智恵）