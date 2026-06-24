【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝金川誉】

サッカー日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで大部分を非公開にした練習を行った。

オランダ、チュニジア戦はともに右ウイングバックで先発し、守備での貢献が光ったものの、まだ今大会での得点はない背番号１０のＭＦ堂安律。しかし、本人は強い自信をのぞかせる。

「僕自身も得点取れるっていう確信はなぜかあるので、全く心配していない。ただ、今は自分の得点よりもチームが勝つことにプライオリティーが高いのは、本当に隠さず皆さんに伝えるつもりですし、自分のゴールよりもチームの勝利というところは本当に変わっていないので。ただ、本当に自分のゴールが必要な時が来ると思ってますし、必ずこぼれてくるという謎の確信はあるので、全く心配はしてません」

この堂安の献身的なプレーについて、ＤＦ長友佑都もその姿勢を高く評価している。

「前の選手がこれだけ点を取っていて、彼も点を取りたいはずなんですよ。でも体を張って守備をして、忠誠心を持ってチームのためにやっている姿を見て、僕らも勇気づけられている。１０番がやるんですよ、あのプレーを。彼には絶対いつか、チャンスの時にボールがこぼれてきて、全て持っていくんでしょう。それが堂安律だと。ということを、皆さんに伝えておきたいなと思います」

堂安がここまで泥臭くチームのために徹する背景には、勝利に対する強烈な渇望がある。

「日本代表として他の国に負けるというつらさを今まで経験してきましたし、やっぱ試合に負けたくない。目の前の相手が喜んでいる姿がどうしても気に食わない。どんな強豪国であれ、どんな有名選手であれ、僕たちが勝って僕たちが喜ぶ。勝利にこれほど飢えていることは今までのサッカー人生でもなかったので、勝ちたいですね」

自身の持つパッションのすべてを、勝利のためにささげようとする堂安。その熱い姿勢は、確実にチームへと伝播している。