◇W杯北中米大会1次リーグK組 ウズベキスタン0―5ポルトガル（2026年6月23日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次K組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、初出場のウズベキスタン（FIFAランク58位）がポルトガル（同7位）に0―5と大敗。開幕2連敗で最下位脱出ならずグループ3位以下が確定。1次リーグ敗退濃厚となった。

DFフサノフ（マンチェスターC）は2試合連続のフル出場を果たしたが、試合終了のホイッスルが鳴るとピッチ上で涙。マンチェスターC同僚であるポルトガル代表MFベルナルドシルバやDFルベン・ディアスらが優しく抱きしめ声を掛ける心温まる場面があった。

フサノフの涙はネットでも反響。Yahoo!のリアルタイム検索では「クサノフ（フサノフ）」がトレンド入り。「最後のクサノフの涙が全部持っていった」「悔し涙流しててもらい泣き」「絶対W杯戻ってこよう」「次のW杯はもっとやってくれると思う」など励ましの声もあった。

さらに「ベルナルドのハグ熱い」「クサノフとベルナルドのところ泣けるわ」「泣くクサノフに寄り添うベルナルドに感動した」とマンチェスターC同僚との“熱い友情”が話題を呼んでいた。