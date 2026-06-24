◇セ・リーグ 中日5―2DeNA（2026年6月23日 ぎふしん長良川）

「長良川男」襲名弾だ。中日・細川が0―0の3回に10号ソロを放ち、4年連続で本塁打数を2桁に乗せた。

直球をフルスイング。アーチストらしい弾道を描き、左中間席へ放り込んだ。

「いい結果になって良かったんですけど、いい場面で、もう1本打ちたかったなっていうのもありますし、まだ物足りない」

笑顔を見せず、ストイックな言葉で振り返るあたりが細川らしい。準地元のぎふしん長良川球場では、この試合まで11打数5安打、1本塁打で打率・455。好相性を決定づける一撃で、6月の同球場開催試合では74年ぶりの勝利へ導いても、2度のチャンスで凡退したシーンが喜びを半減させた。

「調子？まだまだかなって感じ。（自分の）数字見て物足りないなと思いますし、調子悪かった時期もあったので」

不動の4番を期待されながら、交流戦の途中には6番降格も経験。まだ借金17を抱えるチームと同じく、満足などしていられない。 （堀田 和昭）

○…中日の岐阜での勝利は24年8月6日のDeNA戦（岐阜長良川）以来2年ぶり。6月開催の試合に限れば52年6月19日の松竹戦（岐阜県営）以来74年ぶり。以降92年から16年にかけて7連敗を喫していた。