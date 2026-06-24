「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）

両腕を伸ばして外角球を振り抜くと、白球は遊撃の頭上を越えた。渇望していた一打がようやく飛び出した瞬間。阪神・浜田の背中に、スタンドの歓声が注がれた。移籍後初スタメンで初安打。それを古巣・ヤクルト戦でマークしたのも何かの巡り合わせ。「何とか食らい付いていって良かったなと思います」と試合後は冷静に振り返った。

二回１死一塁で山野から左前へ。カウント２−２からの外角低めスライダーに対応した。遊撃・長岡が阪神ベンチに“記念球”を返球。元同僚からの、温かい計らいもあった。

昨季まで在籍していたチームとの一戦。試合前には「思うことはあるけど、意識せずに試合に入りたい」と話しており、心に線引きをして真剣勝負に挑んだ。この一打で好機が拡大し、相手失策もあってチームは先制。勝利につながらなかったものの、現役ドラフトで加入した新天地で力強い一歩を刻んだ。

開幕１軍入りを果たすも「右の代打」として期待に応えられなかった。開幕カードは３試合に代打出場も３三振。３月３０日に出場選手登録を抹消された。４月１９日に再昇格を果たしたが、５月３日に再び２軍降格となった。１軍では全て代打で８打数無安打６三振と苦戦が続いた。もどかしさを募らせる日々では「『打たないと、打たないと』となっていた」と振り返ったように、焦りが力みにつながっていた。

「ファームでも力んでいたので、それをやめました。しっかり走り込んで強化して、それで力は抜けてきました」。自身を客観視した上で“意識改革”に着手。肩の力を抜いて、プラスの意味でも「気楽さ」を持って打席に入るよう心がけた。

今回が３度目の１軍昇格。「一本出たので、次につなげたい」。胸の内に喜びはない。節目の一打を契機に、このチャンスはもう逃さない。