◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビッルの施設で全体練習を行った。練習後には25日（同26日）の最終第3戦スウェーデン戦の舞台となるテキサス州ダラスに向けて出発した。

練習後にはGK鈴木彩艶（23＝パルマ）の“神対応”があった。施設の前で「彩艶選手〜！」と叫ぶ1人の少年がいた。手に持つ特製ボードには「ザイオン選手大好き 僕の名前もZionです サインください」と大きく書かれている。少年は12歳で名前はハッター志恩（ざいおん）くんだ。鈴木彩はその姿を見ると、歩み寄って志恩くんが着ていたTシャツにサインを記し、写真撮影にも応じた。

志恩くんの名前は米国人の父ジョーダンさんと日本人の母・樹留さんが、聖書に登場する聖なる丘「Zion」にちなんで付けた。偶然にも鈴木彩と同じ由来だった。ハッターさん一家はテネシー州在住で、この日は家族そろって鈴木彩の姿を一目見ようと、施設に駆けつけた。

実際にサインをもらい、写真撮影もしてもらった志恩くんが「神対応！ありがとうございます！」と興奮気味に喜び「頑張ってください！」とエールを送ると、鈴木彩は笑顔でチームバスに乗り込んだ。