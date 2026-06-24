【経済指標】

【米国】

＊米製造業PMI（6月・速報）22:45

結果 55.7

予想 54.6 前回 55.1



＊米非製造業PMI（6月・速報）22:45

結果 51.3

予想 51.1 前回 50.7



＊米コンポジットPMI（6月・速報）22:45

結果 52.2

予想 52.1 前回 51.5



【発言・ニュース】

＊米２年債入札結果

最高落札利回り 4.189％（WI：4.192％）

応札倍率 2.64倍（前回：2.64倍）



＊トランプ大統領

・協議は順調に進んでいる。

・米国の資金は、米国が管理するエスクロー口座に振り込まれる。

・米国の資金は食料や医療物資の購入に充てられる。

・封鎖を再開する必要が生じた場合に備え、船舶は待機中。

・購入は米国からのみ行われる。

・イランに解放した資金は、米国からの食料や物資の購入に充てられる。

・イランは食料や医療物資を切実に必要としている

・イランは核査察に全面的に同意した。



＊トランプ大統領

・イランは核兵器を絶対に保有しないことに合意。

・われわれはイランとかなり良好な関係を築いている。

・ガソリン価格の下落を称賛。



＊ブイチッチＥＣＢ副総裁

・インフレ期待は長期的に見て依然として安定。

・インフレはより長期間に渡り高水準で推移も。

・経済成長は比較的堅調。



＊テイラー英中銀委員

・利下げの準備を整える必要。

・最も楽観的シナリオに近づけば利下げを再開すべき。

・中心的な経済見通しを示さない現在の方針は市場の混乱を招くリスク。

・家計や企業には判断基準となる明確なシナリオが必要。

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