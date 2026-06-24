◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人が広島に競り勝ち、首位タイに浮上した。松本剛外野手が、２打席連続適時打を含む移籍後初の猛打賞。交流戦から２番に定着したベテランの“変わり身”をスポーツ報知評論家の高木豊氏が分析。「角度」をポイントに挙げた。

松本剛が今の巨人のポイントになっているね。シーズンの最初の頃は打球方向が右限定だったけど、広角に打てるようになった。打者有利なカウントでもおっつけるような感じだったけど、変わってきた。

左翼に打った２本のタイムリーはまさに象徴的。グラウンドを４５度だけ使って打つのか、９０度使って打つのか。どちらが打率が上がってくるか、おのずと答えは出るよね。

日本ハム時代は右に打つことを求められて、おそらく引っ張りがさびついていたんだと思う。右打ちは大事なタスクなんだけど、一方で打者には「怖さ」も必要なんだ。それには、引っ張れることが絶対条件。引っ張りができていれば、そのうちホームランだって出る。右に打てて長打も打てて、エンドランもバントもできて、足もある。それでこそマルチプレーヤーだよね。

１、２番が固定されたのと比例して、交流戦からチーム状態も上がってきた。浦田という若い１番を、松本が十分に生かしている。新しいチームで「２番」を自分の力で勝ち取った。首位打者を取ったときの感覚も、戻ってきてるんじゃないのかな。（スポーツ報知評論家・高木 豊）