◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦 ポルトガル５―０ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク５位のポルトガルは、同５０位のウズベキスタンに５―０で大勝した。ＦＷクリスティアノ・ロナウドは史上初の６大会連続ゴールを獲得。４１歳１３８日でのゴールは、Ｗ杯ではロジェ・ミラ（カメルーン）の４２歳３９日に次ぐ、年長２位の記録となった。大記録を達成したロナウドは「とてもうれしい。ただ、自分にとって一番重要なのは、チームとしての取り組みと自信を示すことができたことだ。本当に良いパフォーマンスを見せ、大きく改善した。どんな悪いことにも良い面がある。もちろん、個人的に言えば、記録はいつだってうれしいものだ。それでも自分の目標は常に、代表チームが目標を達成する助けになることだよ」と、初戦から一転して活躍して導いた勝利に喜びを示した。

初戦の不本意ぶりがウソのような輝きを放った。前半６分、ＤＦカンセロの右クロスを右足で合わせてゴール。ジャンプして仁王立ちする、自らのセレブレーションを披露した。さらに前半３９分には、ＭＦフェルナンデスのパスから裏に抜けて右足でゴールを奪い、会場を沸かした。

１次リーグ初戦で格下のコンゴ相手に決定機を生かせず、チームもボール保持率７５％を記録しながら１―１のドロー。試合終了とともに、ブーイングを浴びていた。イライラが募ったロナウドは、あいさつの輪にも加わらず足早にピッチを去り、取材にも応じなかったが、自身のＳＮＳに「望んだスタートではないが、終わりではない。顔を上げて次戦に集中しよう」と投稿。気持ちを切り替えた４１歳スーパースターは、仕切り直しの第２戦で見事にゴールを奪った。

今大会が最後のＷ杯となることを明言しているロナウド。数々の偉業を成し遂げてきた世界的ストライカーが悲願の頂点に挑む。

◆クリスティアノ・ロナウド １９８５年２月５日、ポルトガル生まれ。４１歳。母国の首都リスボンの南西約１０００キロに位置するマディラ島の農家で生まれ育った。スポルティングの下部組織からトップチーム昇格。２００３年から英プレミアリーグのマンチェスターＵでプレーし、同年に代表デビュー。Ｗ杯は０６年ドイツから６大会連続出場。０９年からＲマドリード、１８年からユベントス。２１年にマンＵ復帰。２３年にアルナスル（サウジアラビア）移籍。バロンドールは５度受賞。名前は第４０代米大統領ロナルド・レーガン氏にあやかった。利き足は右。１８５センチ。

◇Ｃ・ロナウドのＷ杯成績

▽０６年ドイツ（４位） ６試合１得点

▽１０年南アフリカ（１６強） ４試合１得点

▽１４年ブラジル（１次Ｌ敗退）３試合１得点

▽１８年ロシア（１６強）４試合４得点

▽２２年カタール（８強）５試合１得点

◆Ｗ杯での年長ゴール（☆は今大会マークされた記録）

（１）ロジェ・ミラ（カメルーン） ４２歳３９日

（２）☆Ｃ・ロナウド（ポルトガル） ４１歳１３８日

（３）ぺぺ（ポルトガル） ３９歳２８３日

（４）☆メッシ（アルゼンチン）３８歳３６３日

（５）グンナー・グレン（スウェーデン） ３７歳２３６日

（６）クアウテモク・ブランコ（メキシコ） ３７歳１５１日

（７）フェリペ・バロイ（パナマ） ３７歳１２０日

（８）マルコ・アルナウトヴィッチ（オーストリア） ３７歳５８日

（９）オブドゥリオ・バレラ（ウルグアイ） ３６歳２７９日

（１０）マルティン・パレルモ（アルゼンチン） ３６歳２２７日