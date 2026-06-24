不屈の40歳が、このまま終わるはずがない。前々回2位、前回3位のクロアチアの司令塔、MFルカ・モドリッチ（ACミラン）。5度目のW杯出場を果たしたイングランドとの初戦では史上4人しかいない40代フィールドプレーヤーの仲間入りを果たした。だが、自身のファウルがPKによる先制点につながり、見せ場がないまま後半13分に交代。挽回を期すパナマ戦は、同国歴代最多を更新する国際Aマッチ通算200試合目となる。

6歳のときに紛争で祖父が殺害され、家を焼き払われて難民となった。強靱（きょうじん）な精神力を反映した闘志あふれるプレーと、小柄で細身の体から繰り出す巧みな技術で屈指の存在となり、18年にはバロンドールを受賞。国民の英雄は今年4月末に左頬骨を骨折して手術に至りながら、大舞台に舞い戻った。06年3月の代表デビューから20年。「私はただ、大きな夢を抱いた少年だった。たった1試合でいいから出場したいと夢見ていたが、もうすぐ200試合になる」。節目に花を添える勝利を収め、206試合目の決勝まで歩を進める。

◇ルカ・モドリッチ 1985年9月9日生まれ、旧ユーゴスラビア・ザダル出身の40歳。地元の名門ディナモ・ザグレブの下部組織出身で、期限付き移籍を経て05年にトップチームで初出場。トットナムを経て12年から13季在籍したRマドリードでは28個のタイトルを獲得。W杯では準優勝の18年大会でMVPのゴールデンボール、3位の22年大会でブロンズボールを受賞。国際Aマッチ199試合29得点。1メートル72、66キロ。