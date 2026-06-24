「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）

虎の主砲が意地の一発を放った。阪神の大山悠輔内野手（３１）が１−４の八回に右中間へ１１号２ラン。直近４試合で４本塁打１０打点と「５番」が本領を発揮したが、あと１点届かなかった。チームは今季１５度目の逆転負けで連勝が３でストップ。巨人と同率首位に並ばれ、３位ヤクルトまで０・５差の大混戦となった。

虎党の希望を乗せた白球が聖地の夜空に打ち上げられた。この日一番の大歓声とともに、打球は右中間席の防球ネットを揺らす。チームを勇気づける今季１１号。大山は口を固く結んだままダイヤモンドを一周した。

沈みかけた空気を一掃した。１−０から一挙４失点で逆転を許した直後の八回。２死から佐藤輝が左前打で出塁すると、打席へ向かった。セットアッパーの星に対して、１ストライクから外寄り１４８キロ直球を豪快にスイング。１点差に詰め寄る意地の２ランを、今季４度目となる逆方向へと運んだ。

これで６試合連続安打をマーク。直近４試合で４本塁打を放ち１３打数７安打、１０打点と勢いに乗っている。さらに今季４３打点は、佐藤輝の４７打点に次いでリーグ２位の数字だ。

交流戦は打率１割台と低迷。「全部の流れを止めてしまっていますし、責任を感じています。すごく迷惑をかけている」と苦しい胸の内を明かしていた。それでも、最終戦の１７日・楽天戦（甲子園）では今季の甲子園１号となるＶ弾を放つなど復調気配を漂わせていた主砲。「結局は僕のところでしっかり、やらないといけない」と決意を語っていた通りに、リーグ戦再開後から頼もしい活躍が続いている。

ただ、チームはあと一歩及ばず敗れ、連勝は３でストップ。１ゲーム差で２位だった巨人が勝利したため同率首位に並ばれ、ヤクルトを含めてセ上位３チームが０・５ゲーム差にひしめく状況となった。

大山の一発について問われた藤川監督は「その前にね、中盤のところで、こちらが良い攻撃を仕掛ける必要があるかなと思います。また明日以降、良いゲーム展開に持っていかなければなと思います」と言及。相手失策に乗じて先制も、七回までその１点のみに終わった攻撃を悔やんだ。

大山も「勝ちにつながるように、また明日やりたいと思います」とだけ話し、足早にロッカールームへと引き揚げた。それでも、首位であることに変わりはない。好調続く背番号３の一発を足掛かりに“混セ”から抜け出し、独走態勢を整える。