俳優の舘ひろし（76）が23日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、意外な好物を明かした。

この日は「イケオジVSズケズケ女子!」でトークを展開。舘は「思い出すのも恥ずかしい、私のダサすぎる瞬間」のエピソードを振られると「僕、アイスクリームが好きなんですよ。その時のブームがあって、この間までイチゴ」と話し始めた。

MCの明石家さんまが「夜な夜な買いに行くんですか？」と聞くと「いや、買って来てもらうんですけど…1日2個か3個」と明かすと、共演の女性陣から「かわいい！」との声が上がった。

「エルフ」の荒川は、舘のイメージを「渋い！（アイスなんて）嫌いや〜、葉巻や！みたいな感じだと思ったので」と言うと、舘は苦笑しながら「撮影中にアイスクリームを差し入れて、3つくらい取ったんですよ。あともう2つくらい取っておこうと思って、ちょっと日陰に置いておいたんですよ。撮影終わって取りに行ったら、もうドロドロになっていました」と語った。

さらに「かわいい！」の声が上がり、タレントのヒロミは「俺らがしゃべって、何個か取っておいたら、セコイって言うんだろ」とツッコんでいた。