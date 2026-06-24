BTSを発掘したキム・ミジョン氏が手がける平均年齢17・4歳の日本人男性5人組「VIBY」が、きょう24日にシングル「Miracle:The First Light」でデビューする。KOTARO（コタロウ、15）は「ここからがスタート。気を引き締めていきたい」と力を込めた。

3月にお披露目され約3カ月。再び本紙が5人を直撃した。当時はガチガチに緊張していたが、表情もがらりと変わりプロの顔に。「早くみんなに見てほしい」と話していたAKITO（アキト、18）が、「まだまだ成長しないと」と自らに重圧をかけるなど成長カーブが著しい。

シングルのリード曲「Mi＊light」は5人の出会いとこれからの未来を歌ったポップナンバー。ミュージックビデオ（MV）の撮影も初めての経験で、IO（イオ、19）は「ワンカットで表情をつくるのが難しかった」と振り返った。

デビューから息をつく暇もなく8月31日にはいきなり日本武道館でイベントも控えている。すでに全国のミニライブで800人以上のファンを集めており、メディア出演も増加中。それでもRENKI（レンキ、18）は「1万人規模の武道館でお客さんを集めるのは難しい。もっと僕らを知ってもらわないと」と浮つく様子がない。IOは「あと2カ月、これからもっと成長します」と意気込んだ。

当面の目標は武道館だが、その先の未来も見据えている。RYOHA（リョウハ、17）は「いつかBTSさんのようになりたい。そしてワールドツアーができるグループになれたら」と夢は膨らむばかりだ。 （吉澤 塁）