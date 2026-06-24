「ファーム交流戦、阪神４−２オイシックス」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

スタンドインまであと少しという大飛球で復調の兆しを見せた。阪神のドラフト１位・立石（創価大）が同点犠飛で２軍降格後、初打点をマークした。

１点差に迫った四回無死二、三塁。宮森の初球を捉えた。打球は力強く右中間へ伸びていったが、フェンス手前で背走していた右翼手のグラブに収まった。しかしタッチアップには十分な飛距離。それぞれ走者を進め、その後の勝ち越しに貢献した。「自分のポイントで打てている。あのフライに関してはいいスイングができた」と良好な手応えを感じ取っていた。

六回には四球で出塁し、盗塁も記録。１軍復帰に向け、はつらつとしたプレーでアピールした。

降格直後の２試合は８打数無安打４三振。「無駄な打席を過ごしていた。きっかけをつかめる日になれば」と、この日の一打を再浮上への足掛かりとする思いだ。「コースとか球種とか、打席以前に準備できるものをした上で打席へ入ることは大事にしたい」。相手投手の研究も怠ることなく、再昇格へ結果を示していく。