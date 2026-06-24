「え？ 嬉しすぎるんですけど！」独レジェンドがまさかの“日本代表グッズ”を着込んで登場→ファンから歓喜の声 「魅了されたんだな」「めちゃかわいい」【W杯】
ドイツ・サッカー界が誇るレジェンドが“日本代表グッズ”を着込んで登場した。
元ドイツ代表FWのトーマス・ミュラーが公式インスタグラムを更新。母国テレビ局の解説者として北中米ワールドカップを取材中の36歳はこの日、アルゼンチンvsオーストリア戦が行なわれたダラス・スタジアムに姿をみせた。「行くぞ、アルゼンチン！ 行くぞ、オーストリア！みんなが今からとても楽しみにしているFIFAワールドカップの一戦！！ リオネル・メッシ率いるアルゼンチン代表と、ダビド・アラバ率いるオーストリア代表が対戦します。結果はどうなると思いますか？」と綴って、ひとつの動画を投稿した。
そのなかで、なんとミュラーは日本代表の公式Ｔシャツを着用。白地にJFAエンブレムを胸に、カラフルな三本線が入ったファッショナブルな一品だ。同じく解説者として現地入りしている元リバプール監督、ユルゲン・クロップ氏と談笑しながらスタジアムへ向かう様子を紹介している。
投稿では特に日本代表グッズへの言及はなく、実際の放送ではジャケット姿に着替えていたミュラー。それでも日本や海外のファンからはコメント欄やネット上に書き込みが殺到した。「え？ 嬉しすぎるんですけど！」「ミュラーが日本代表の服着てる！嬉しいよ！」「なんでまた日本代表のシャツを？」「なんかめちゃかわいい」「クロップ！ミュラー！日本代表監督よろしく！」「着てくれてありがとう」「すっかり日本のファンになったようだ」「彼もまた日本のサッカーに魅了されたんだな」などなど、活況を呈している。
バイエルン・ミュンヘンの攻撃の中軸として一時代を築いたミュラーは、2025年シーズンからMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスでプレー。ドイツ代表では通算131試合に出場して45得点をマークした。2010年大会から24年大会まで４度のワールドカップ出場を果たし、叩き出した14得点は大会歴代５位の記録だ。ユーロ2024終了後の24年７月に代表チームからの引退を表明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表グッズを着込んだ“ドイツの英雄”をチェック！
元ドイツ代表FWのトーマス・ミュラーが公式インスタグラムを更新。母国テレビ局の解説者として北中米ワールドカップを取材中の36歳はこの日、アルゼンチンvsオーストリア戦が行なわれたダラス・スタジアムに姿をみせた。「行くぞ、アルゼンチン！ 行くぞ、オーストリア！みんなが今からとても楽しみにしているFIFAワールドカップの一戦！！ リオネル・メッシ率いるアルゼンチン代表と、ダビド・アラバ率いるオーストリア代表が対戦します。結果はどうなると思いますか？」と綴って、ひとつの動画を投稿した。
投稿では特に日本代表グッズへの言及はなく、実際の放送ではジャケット姿に着替えていたミュラー。それでも日本や海外のファンからはコメント欄やネット上に書き込みが殺到した。「え？ 嬉しすぎるんですけど！」「ミュラーが日本代表の服着てる！嬉しいよ！」「なんでまた日本代表のシャツを？」「なんかめちゃかわいい」「クロップ！ミュラー！日本代表監督よろしく！」「着てくれてありがとう」「すっかり日本のファンになったようだ」「彼もまた日本のサッカーに魅了されたんだな」などなど、活況を呈している。
バイエルン・ミュンヘンの攻撃の中軸として一時代を築いたミュラーは、2025年シーズンからMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスでプレー。ドイツ代表では通算131試合に出場して45得点をマークした。2010年大会から24年大会まで４度のワールドカップ出場を果たし、叩き出した14得点は大会歴代５位の記録だ。ユーロ2024終了後の24年７月に代表チームからの引退を表明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表グッズを着込んだ“ドイツの英雄”をチェック！