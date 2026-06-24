２節で勝利は日本だけ。アジア勢が苦戦…計18試合でわずか３勝、得失点−22。６戦無敗→６連敗→森保J大勝→５戦未勝利【W杯】

２節で勝利は日本だけ。アジア勢が苦戦…計18試合でわずか３勝、得失点−22。６戦無敗→６連敗→森保J大勝→５戦未勝利【W杯】