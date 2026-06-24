２節で勝利は日本だけ。アジア勢が苦戦…計18試合でわずか３勝、得失点−22。６戦無敗→６連敗→森保J大勝→５戦未勝利【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージは折り返し地点を過ぎ、６月24日（以降も全て日本時間）に２節の全カードが終了。最終節を残すのみとなる。
２節を振り返って際立つのが、アジア勢のトーンダウン、森保ジャパンの強さだ。
アジア勢は開幕から５日間、計６試合を戦って２勝４分で負け知らずだった。しかし、６日目にイラクがノルウェーに１−４で完敗したのを皮切りに、黒星を重ねるようになり、６戦無敗から一転、６連敗となってしまった。
その連敗を止めたのは日本。21日にチュニジアに４−０大勝し、アジア勢として７日ぶりに白星を挙げた。ここから再び、存在感を発揮していきたいところだったが、22日にイランがベルギーと０−０で引き分けて健闘した一方で、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、ウズベキスタンは敗れ、結局２節で勝利したのは日本のみという結果になった。
48か国制に拡大した今大会は、アジアサッカー連盟から９か国が出場している。２節を終えた時点で３勝５分10敗、得失点は−22だ。何か国がグループステージを突破できるだろうか。なお、アジア勢の戦績は以下の通り。
Ａ組１節 〇韓国 ２−１ チェコ
Ｂ組１節 △カタール １−１ スイス
Ｄ組１節 〇オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組１節 △日本 ２−２ オランダ
Ｇ組１節 △イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組１節 △サウジアラビア １−１ ウルグアイ
Ｉ組１節 ●イラク １−４ ノルウェー
Ｊ組１節 ●ヨルダン １−３ オーストリア
Ｋ組１節 ●ウズベキスタン １−３ コロンビア
Ａ組２節 ●韓国 ０−１ メキシコ
Ｂ組２節 ●カタール ０−６ カナダ
Ｄ組２節 ●オーストラリア ０−２ アメリカ
Ｆ組２節 〇日本 ４−０ チュニジア
Ｇ組２節 △イラン ０−０ ベルギー
Ｈ組２節 ●サウジアラビア ０−４ スペイン
Ｉ組２節 ●イラク ０−３ フランス
Ｊ組２節 ●ヨルダン １−２ アルジェリア
Ｋ組２節 ●ウズベキスタン ０−５ ポルトガル
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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２節を振り返って際立つのが、アジア勢のトーンダウン、森保ジャパンの強さだ。
アジア勢は開幕から５日間、計６試合を戦って２勝４分で負け知らずだった。しかし、６日目にイラクがノルウェーに１−４で完敗したのを皮切りに、黒星を重ねるようになり、６戦無敗から一転、６連敗となってしまった。
48か国制に拡大した今大会は、アジアサッカー連盟から９か国が出場している。２節を終えた時点で３勝５分10敗、得失点は−22だ。何か国がグループステージを突破できるだろうか。なお、アジア勢の戦績は以下の通り。
Ａ組１節 〇韓国 ２−１ チェコ
Ｂ組１節 △カタール １−１ スイス
Ｄ組１節 〇オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組１節 △日本 ２−２ オランダ
Ｇ組１節 △イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組１節 △サウジアラビア １−１ ウルグアイ
Ｉ組１節 ●イラク １−４ ノルウェー
Ｊ組１節 ●ヨルダン １−３ オーストリア
Ｋ組１節 ●ウズベキスタン １−３ コロンビア
Ａ組２節 ●韓国 ０−１ メキシコ
Ｂ組２節 ●カタール ０−６ カナダ
Ｄ組２節 ●オーストラリア ０−２ アメリカ
Ｆ組２節 〇日本 ４−０ チュニジア
Ｇ組２節 △イラン ０−０ ベルギー
Ｈ組２節 ●サウジアラビア ０−４ スペイン
Ｉ組２節 ●イラク ０−３ フランス
Ｊ組２節 ●ヨルダン １−２ アルジェリア
Ｋ組２節 ●ウズベキスタン ０−５ ポルトガル
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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