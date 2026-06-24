欧州連合（ＥＵ）からの離脱を決めた国民投票から１０年経過したのに、英国政治の混迷が止まらない。

スターマー英首相が辞意を表明した。

国民投票後の首相辞任は６人目という異例の事態である。

米国が国際協調に背を向ける中、欧州の主要国である英国が国際社会の秩序と安全を守るために果たす役割は大きい。日本にとっても重要なパートナーだ。円滑な首相交代を実現し、安定を取り戻してもらいたい。

スターマー氏は２０２４年の総選挙で労働党を率いて大勝し、１４年ぶりに保守党から政権を奪還した。だが、わずか２年で退陣に追い込まれた。

経済再建などの政策を次々と打ち出したものの、世論の反発を受けて政策を撤回する事態が相次ぎ、指導力不足を露呈した。

政権内の不祥事も追い打ちをかけた。スターマー氏が任命した駐米大使が、未成年の人身取引罪などで起訴されて勾留中に死亡した米実業家と交友があったことが判明し、任命責任を追及された。

労働党は５月の地方選で大敗した。さらに、マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏が今月の下院補欠選挙で圧勝すると、閣僚からもスターマー氏の辞任とバーナム氏への交代を求める声が強まり、政権維持が困難になった。

英国の国論を二分したＥＵ離脱は２０年に完了したが、社会の分断はむしろ深まっている。２大政党への失望が広がる一方で、排外的な右派ポピュリスト政党・改革党が支持を伸ばしている。

バーナム氏は７月の労働党党首選を経て、首相に就くとみられる。党内では党勢回復に向け、補選で改革党候補を破ったバーナム氏への期待は大きい。一方、外交分野は経験不足との指摘もある。

スターマー氏は外交・安全保障分野では手腕を発揮した。離脱したＥＵと、安保・防衛に関する新協定を締結し、食品の通関作業も簡素化させた。ＥＵとの関係修復に踏み出した点は評価できる。

ウクライナを侵略するロシアに対する制裁でもＥＵと歩調を合わせた。トランプ米政権がウクライナ支援を縮小すると、フランスとともに「有志国連合」を主導し、支援の先細りを防いだ。

それだけに、スターマー氏の退陣は、欧州全体の打撃となりかねない。後任の首相が、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の重要なメンバーとして、欧州の安全保障において引き続き中核的な役割を果たすことを期待する。