米政府が先端的なＡＩ（人工知能）モデルの利用を国家レベルで管理する新たな体制構築を検討し、先進７か国（Ｇ７）各国に参加を呼びかけたことがわかった。

Ｇ７をはじめとする民主主義陣営で先端ＡＩを利用する体制を整えてサイバー防御を強化し、中国などに対抗する狙いがありそうだ。

関係者によると、今月１７日にフランス東部エビアンで開かれたＧ７首脳らと各国を代表するＡＩ企業トップらによる昼食会で、米国のベッセント財務長官が言及した。トランプ大統領も先端ＡＩへの政府の介入に理解を示した上で、中国との競争に勝つため、ＡＩを国家戦略産業として扱うなどと述べたという。

先端ＡＩの管理体制の構築は、先端ＡＩを米国などで囲い込み、有志国だけに利用を認めてサイバー防御力を向上させる一方、中国などの利用を制限することで、覇権争いで優位に立つ目的があるとみられる。

ベッセント氏は会合で、中国が世界２位のＡＩ大国だとした上で、西側諸国に中国のＡＩを使う企業が多いことを問題視。米国と民主主義陣営が力を合わせてＡＩ分野で主導権を握る必要性を訴えた。

また、金融や通信などのインフラ（社会基盤）を念頭に、民主主義陣営全体でサイバー攻撃に対する耐久性を高めるための仕組みを整備することが重要との認識を示したという。

米政府は今月１２日、米新興企業アンソロピックに、最先端ＡＩモデル「クロード・ミュトス５」などの外国人への提供停止を命じるなど、先端ＡＩの利用を政府で管理する姿勢を打ち出している。

先端ＡＩはシステム上の脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が極めて高く、悪用されると金融などの重要インフラを混乱させる恐れがある。

会合では、Ｇ７首脳から「最先端モデルの利用制限はＧ７などの有志国の間では解除すべきだ」といった声が出たという。