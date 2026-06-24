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気象台は、24日午前4時56分に、レベル４土砂災害危険警報を諫早市、長与町に発表しました。

南部では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■長崎市
●レベル４土砂災害危険警報

■佐世保市（宇久地域を除く）
●レベル２土砂災害注意報

■佐世保市（宇久地域）
●レベル２土砂災害注意報

■島原市
●レベル２土砂災害注意報

■諫早市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■大村市
●レベル４土砂災害危険警報

■平戸市
●レベル２土砂災害注意報

■松浦市
●レベル２土砂災害注意報

■五島市
●レベル２土砂災害注意報

■西海市（江島・平島を除く）
●レベル２土砂災害注意報

■西海市（江島・平島）
●レベル２土砂災害注意報

■雲仙市
●レベル２土砂災害注意報

■南島原市
●レベル２土砂災害注意報

■長与町
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■時津町
●レベル４土砂災害危険警報

■東彼杵町
●レベル２土砂災害注意報

■川棚町
●レベル２土砂災害注意報

■波佐見町
●レベル２土砂災害注意報

■小値賀町
●レベル２土砂災害注意報

■佐々町
●レベル２土砂災害注意報

■新上五島町
●レベル２土砂災害注意報