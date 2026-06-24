「借金のある方は相談にのります」などとSNSに投稿して、「クレジットカードを預ければ報酬渡します」などと言って預かった他人名義のカードを悪用して金券ショップなどからギフトカードなどあわせておよそ200万円分をだましとったとして男2人が逮捕されました。

警視庁に詐欺の疑いで逮捕されたのは、職業不詳の鈴木雄一郎容疑者（39）と高橋侑吾容疑者（33）です。

捜査関係者によりますと2人は2025年3月、仲間と共謀して他人名義のクレジットカードを使って東京・新宿区の金券ショップなどで、ビール券やギフトカード計200万円分をだましとった疑いがもたれています。

2人はSNSに「借金のある方は相談にのります」などと投稿したうえで、「クレジットカードを預ければ報酬を渡します」と言ってクレジットカードを預かっていたとみられています。

ビール券などは、買い取り店に持ち込み現金化することで、不正に利益を得ていたとみられ、カードの名義人にはそのうちの7割を報酬として渡していたということです。

また2人は不正利用の発覚を免れるために、カード会社からの連絡が来ないよう、名義人に対して架空の勤務先や住所に変更するよう指示していたということです。

2人はこうした手口で不正な利益を得る詐欺グループで、鈴木容疑者はグループの指示役とみられています。

警視庁は2人の認否を明らかにしていません。